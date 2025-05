Het is 9 november 2004 als het bericht op Tweakers verschijnt: Mozilla Foundation brengt Firefox 1.0 uit. De release van de eerste stabiele versie betekent niet dat het op dat moment een onbekende browser is: al zes procent van de internetters gebruikt op dat punt Firefox, omdat er voor 1.0 al veel testversies uitkwamen.

De markt snakte op dat moment naar een alternatief voor Internet Explorer 6. De Microsoft-browser hield zich slecht aan W3C-standaarden, maar ontwikkelaars moesten er wel rekening mee houden bij het maken van openbare internetpagina's en toepassingen als intranet. De browsermarkt zat potdicht.

Mozilla Firefox 1.0

De browsermarkt begon veelbelovend. De eerste grafische browser, Mosaic, kwam uit in 1993; Netscape Navigator volgde snel daarna. Pas toen kwam Microsoft op de markt met Internet Explorer. De naam Mosaic leeft nog steeds voort bij Firefox, want de 'Mo' van Mozilla komt daarvandaan. De rest van de naam komt van het monster Godzilla, wat te zien is aan de dino's die her en der nog op Mozilla's site zichtbaar zijn.

Netscape gaf de broncode van Navigator vrij in 1998 en bracht de verdere ontwikkeling onder bij een stichting met de naam Mozilla. De eerste versie van Firefox, toen nog onder de naam Phoenix, kwam online op 23 september 2002.

Tweakers schreef er voor het eerst over in 2003. "De opvallendste verandering is wel dat de browsercomponent wordt vervangen door het kleine en snelle Phoenix. Dit laatste project is een tijd terug begonnen met als doel een kleine en snelle browser te ontwikkelen op basis van de Gecko-engine (de renderingcomponent van Mozilla) maar wel de crossplatformeigenschappen te behouden."

Firefox was de spirituele opvolger van Netscape Navigator en de verwachtingen waren hooggespannen in 2004. In 2024 ligt dat anders. Firefox bestaat nog steeds, maar het is niet de grootste browser geworden. Mozilla is ook nog in leven, maar gaat een onzekere toekomst tegemoet.