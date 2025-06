Vervolg op Half-Life 2: Episode 2 gemaakt door fans komt binnenkort uit

Project Borealis: Prologue, een vervolg op de shooter Half-Life 2: Episode 2, moet deze herfst nog uitkomen. Het team achter de fangame publiceerde maandag een korte teaser. Wanneer het spel precies uitkomt, is nog niet bekend.

In de teaser zijn de ondergesneeuwde straten van het spookstadje Ravenholm te zien, waar het zesde hoofdstuk van Half-Life 2 gesitueerd is. Er is verder geen gameplay te zien in de trailer, maar wel een harige variant op de Headcrab-vijanden uit de serie.

Het verhaal van Project Borealis is gebaseerd op het Half-Life 2: Episode 3-script dat door voormalig Valve-schrijver Marc Laidlaw is geschreven. De ontwikkelaars moeten allerlei elementen uit Half-Life 2 namaken, waaronder het gevechtssysteem en beweging, zegt studio director Postulio tegen PCGamer. Dat komt doordat het team Project Borealis: Prologue maakt in Unreal Engine 5, in plaats van de Source-engine die gebruikt is voor Half-Life 2.

“Het opnieuw creëren van de vertrouwde sfeer die spelers onmiddellijk herkennen en tegelijkertijd een nieuwe omgeving aanbieden, is een enorme uitdaging, vooral als je het in een geheel nieuwe engine doet", aldus Postulio. De ontwikkelaar belooft binnenkort met meer informatie over Project Borealis: Prologue te komen.