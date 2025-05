Overklokkers voeren i9-14900K op tot 8GHz, halen 1310fps in Counter-Strike 2

Een groep Australische overklokkers heeft de kloksnelheid van een Intel Core i9-14900K kunnen opdrijven tot ongeveer 8GHz. Hierdoor konden ze Counter-Strike 2 draaien met een framerate van ongeveer 1310fps.

Team Australia Extreme Overclocking maakte gebruik van vloeibare stikstof om de Intel-processor koel te houden. Hierdoor konden ze de kloksnelheid van de chip tijdelijk opvoeren tot een snelheid die tussen 7,5Ghz en 8Ghz lag. De i9-14900K heeft standaard een maximale boost clock van 6GHz, maar bleef bij de opgedreven snelheden stabiel presteren. Dat bleek uit een sessie Counter-Strike 2 waarin een framerate van 1310fps werd gehaald.

Het Australische team zet met deze prestatie geen wereldrecord neer. Dat staat momenteel nog op naam van de Zweedse overklokker Elmor van het team TechSweden.org. Die wist recent de kloksnelheid van een Intel Core i9 14900KF op te voeren tot 9043,92MHz.

Team Australia Extreme Overclocking heeft ook een DDR5-geheugenmodule opgevoerd. Het betrof een Gigabyte DDR5-8333-geheugenmodule van 16GB waarvan de kloksnelheid werd verhoogd naar 11.618MHz. De geheugenmodule bleek onder deze snelheden niet meer stabiel te kunnen functioneren, want het lokte een blue screen of death uit in Windows. De resultaten konden wel worden geregistreerd, waardoor Team Australia Extreme Overclocking wel een wereldrecord in handen heeft.