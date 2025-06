Gerucht: instapversie ASUS ROG Ally met reguliere Z1-apu kost 600 dollar

De instapversie van de ASUS ROG Ally zal volgens bronnen 599,99 dollar kosten. Omgerekend met btw is dat ongeveer 652 euro. Deze versie van de gaminghandheld zou uitgerust worden met de reguliere Z1-apu, 16GB aan Lpddr5-werkgeheugen en een NVMe-ssd van 256GB.

De vermeende specificaties van de instapversie zijn afkomstig van leaker SnoopyTech die eerder ook al de prijs en de specificaties van de ROG Ally met AMD Z1 Extreme-apu had gedeeld op Twitter. Die versie van de gaminghandheld zou in de Verenigde Staten voor 699 dollar over de toonbank gaan. Deze versie zou ook 16GB aan Lppdr5-geheugen meekrijgen en een NVMe-ssd van 512GB. Het is momenteel niet duidelijk of er nog meer verschillen tussen beide versies zullen zijn.

Volgens AMD bevat de AMD Ryzen Z1-apu zes Zen 4-rekenkernen die samen twaalf threads aankunnen. De reguliere Z1 krijgt vier RDNA3-grafische kernen mee en 22MB aan cachegeheugen. De chipset haalt volgens AMD 2,8 teraflops. De Ryzen Z1 Extreme bevat acht Zen 4-rekenkernen en kan zestien threads aan. Deze chip krijgt twaalf RDNA3-grafische kernen mee en ook een cachegeheugen van 22MB. De Z1 Extreme haalt volgens de Amerikaanse chipfabrikant 8,6 teraflops.

De Ryzen Z1-serie is volgens AMD specifiek bedoeld voor gebruik in handhelds die bedoeld zijn voor pc-gaming. De processors zouden geoptimaliseerd zijn voor een relatief hoge accuduur. Beide varianten krijgen een tdp van 15 tot 30W. De chips bieden verder ondersteuning voor USB4 en werken met de Lpddr5- en Lpddr5x-geheugenstandaarden. ASUS zal op 11 mei meer details geven over de ASUS ROG Ally-handheld.