Copilot+-functies komen in november naar laptops met nieuwe AMD- en Intel-cpu's

Pc's die zijn uitgerust met een Intel Lunar Lake- of AMD Ryzen AI 300-cpu, krijgen vanaf november Copilot+-functies. Voorheen waren deze Copilot+-pc-functies er alleen voor Windows-pc's met bepaalde Qualcomm-socs.

De Copilot+-functies zijn een liveondertitelingsfunctie die kan vertalen, camerafuncties zoals het vervagen van achtergronden, oogcorrectie die ervoor zorgt dat het lijkt alsof de blik van de gebruiker in de camera is, en AI-functies in Paint en Photos. De functies komen in november met een gratis Windows-update naar de laptops.

Deze functies waren voorheen alleen beschikbaar voor Windows 11-laptops met een npu die ten minste 40Tops aan rekenkracht heeft. Voorheen kwam alleen Qualcomms Snapdragon X-soc in aanmerking, maar AMD's Ryzen AI 300- en Intels Lunar Lake-cpu's hebben ook npu's die krachtig genoeg zijn. Het was al bekend dat deze cpu's ook ondersteuning zouden krijgen voor de Copilot+-functies; alleen deelde Microsoft daarbij geen introductiedatum.