Samsung brengt Galaxy Book5 Pro 360-laptop met Lunar Lake-cpu begin 2025 uit

Samsung kondigt de Galaxy Book5 Pro 360 aan. De laptop is uitgerust met een Intel Lunar Lake-processor en een Intel Arc-videokaart. Daarnaast is apparaat voorzien van Copilot+ voor het uitvoeren van AI-rekentaken. De laptop is verkrijgbaar vanaf januari 2025.

Volgens Samsung biedt de Galaxy Book5 Pro 360 dankzij de Intel Core Ultra Series 2-cpu met maximaal 47Tops vier keer zoveel npu-kracht als zijn voorganger. De laptop ondersteunt meer dan 300 AI-apps en beschikt over Galaxy AI-functies zoals Circle to Search, Chat Assistant en Live Translate.

De 16"-laptop is voorzien van een Dynamic Amoled 2X-touchscreen met resolutie van 2880x1800 pixels en een adaptieve beeldverversing van 120Hz. Het beeldscherm geeft 120 procent van de DCI-P3-kleurruimte weer en biedt een piekhelderheid van 500 nits. Er is daarnaast ondersteuning voor de S Pen. De stylus wordt meegeleverd in de doos.

Samsung voorziet het eerste model in de Galaxy Book5-reeks van een Intel Arc-gpu, wat moet zorgen voor 17 procent betere grafische prestaties dan vorige modellen. Het apparaat beschikt over maximaal 32GB geheugen en tot 1TB aan opslag.

Er is ondersteuning voor 65W-snelladen via USB-C en de 76Wh-accu gaat volgens Samsung tot 25 uur mee. De Galaxy Book5 Pro 360 ondersteunt verder Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4. Naast een HDMI 2.1-poort zijn er twee Thunderbolt-aansluitingen en een USB-A-poort te vinden. De laptop bevat ook een microSD-kaartsleuf en een koptelefoonaansluiting.

Samsung heeft nog geen prijzen bekendgemaakt. De Galaxy Book5 Pro 360 is beschikbaar vanaf januari 2025 en verkrijgbaar in de kleuren Gray en Silver. De laptop weegt 1,69 kilogram en heeft afmetingen van 355,4x252,2x12,8mm.