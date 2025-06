Acer kondigt zijn eerste Copilot+-laptops met Intel- en AMD-cpu's aan

Acer kondigt tijdens de IFA-beurs in Berlijn uiteenlopende nieuwe laptops met Copilot+-functionaliteiten aan, waaronder Swift-modellen aangedreven door Intel Lunar Lake- en AMD Ryzen AI 300-processors. Ook komt er een lichtere versie van de TravelMate P6 14.

Zo onthult het bedrijf de vernieuwde Switch 14 AI- en Swift 16 AI-modellen met een onlangs aangekondigde Intel Core Ultra 200V Lunar Lake-processor. De 'Series 2'-chips zijn voorzien van een npu die tot 48Tops aan rekenkracht moet leveren. De 14"-variant wordt met een Core Ultra 5 of 7 geleverd, de grotere 16"-variant krijgt daarnaast een configuratie met een Core Ultra 9-processor. Beide series zijn voorzien van een Intel Arc-gpu.

De laptops hebben respectievelijk een 14"- en 16"-oledscherm. Het scherm van het topmodel, de Swift 16 AI, heeft een 3k-resolutie en touchscreenfunctionaliteit. Het bedrijf noemt geen exacte resolutie. De laptops worden met maximaal 32GB Lpddr5x-geheugen en 2TB PCIe Gen4-opslagruimte geleverd. Het kleinere model heeft een oledscherm met een 3k- of 2k-resolutie, naast een 2k-ips-variant die touchscreenfunctionaliteit heeft. De Switch 14 AI heeft maximaal 32GB Lpddr5x-geheugen en 1TB opslagruimte.

In het verlengde daarvan kondigt Acer een vergelijkbare Swift 14 AI-versie met een Ryzen AI 9 365-processor en Radeon 880M-gpu aan. Deze laptop heeft een 14"-oledscherm van 2880x1800 pixels of een scherm met dezelfde afmetingen op basis van een ips-paneel. Ook komt er een ips-versie van 1920x1200 pixels uit met touchscreenondersteuning. De laptop beschikt over maximaal 32GB Lpddr5x-geheugen en 2TB PCIe Gen4-opslagruimte. Acer maakt voor de bovenstaande laptops nog geen prijzen of beschikbaarheid bekend, afgezien van het feit dat ze in de Benelux uitgebracht worden.

Tot slot kondigt Acer de TravelMate P6 14 AI met een nadruk op 'ingebouwde AI-tools' aan, wat een vernieuwde versie van de TravelMate P6 is. Volgens de fabrikant is dit een van de eerste Copilot+-pc's die minder dan een kilogram weegt, namelijk 0,99kg. De laptop wordt met een Intel Core Ultra Series 2-processor geleverd: een Core Ultra 5 of Core Ultra 7. In dat laatste geval is er de keuze uit verschillende modellen, zoals de 256V, 258V, 266V en 268V, voorzien van maximaal een 48Tops-npu. De laptop heeft wederom maximaal 32GB Lpddr5x-geheugen en een 1TB M.2-ssd. Het merk voorziet de vernieuwde TravelMate van een 14"-scherm van 2880x1800 of 1920x1200 pixels. Het is niet duidelijk welke schermtechnologie hiervoor gebruikt wordt. Acer brengt de TravelMate P6 14 AI aan het einde van het eerste kwartaal van 2025 uit voor tenminste 1499 euro, grofweg 50 euro meer dan het oorspronkelijke model.