FritzBox 7690 en 5690 Pro met Zigbee komen deze maand uit voor 329 en 359 euro

AVM brengt later deze maand twee FritzBox-routers uit. De FritzBox 5690 Pro en de FritzBox 7690 hebben beide Wi-Fi 7, 2,5Gbit/s-wan-poorten en Zigbee-ondersteuning. Daarnaast krijgen de apparaten in de toekomst ondersteuning voor Matter. De apparaten kosten 329 en 359 euro.

De FritzBox 5690 Pro ondersteunt volgens AVM zowel dsl-verbindingen als glasvezel. Bij de 5690 Pro kan dat met een snelheid van maximaal 2,5Gbit/s bij gebruik van GPON. De 5690 Pro ondersteunt drie wifiradiobanden. De Wi-Fi 7-verbinding heeft ondersteuning voor 6GHz tot 12Gbit/s en op 5GHz tot 5,7Gbit/s. De 2,4GHz-radio biedt ondersteuning voor Wi-Fi 6 en haalt daarmee een maximale snelheid van 1,2Gbit/s. De FritzBox 7690 ondersteunt dsl-aansluitingen tot 300Mbit/s en Wi-Fi 7 op twee radiobanden. Op 5GHz is dat met een maximumsnelheid van 5,7Gbit/s en op 2,4GHz 1,4Gbit/s.

Net als de onlangs geïntroduceerde FritzBox 6670 Cable rust AVM beide FritzBoxen uit met een Zigbee-radio om met smarthomeapparatuur te kunnen communiceren. AVM werkt op dit moment nog aan ondersteuning voor het Matter-protocol waarmee de FritzBox met andere smarthomeplatforms kan samenwerken. Het is nog niet bekend wanneer dat aan de routers wordt toegevoegd.

Beide FritzBoxen krijgen een USB 3.1-poort en een DECT-radio om verbinding te maken met draadloze telefoons en smarthomeapparatuur. Zowel de 5690 Pro als de 7690 beschikt over een 2,5Gbit/s-ethernetaansluiting die als wan-aansluiting kan worden gebruikt, maar ook aan het interne netwerk kan worden toegewezen. De 5690 Pro biedt voor het interne netwerk vier 1Gbit/s-aansluitingen. Bij de 7690 zijn dat twee 1Gbit/s-aansluitingen en een 2,5Gbit/s-aansluiting.

Beide apparaten komen later in juni beschikbaar. Dat gebeurt aanvankelijk alleen in Duitsland. De beschikbaarheid voor Nederland en België is nog niet bekend. De 5690 Pro heeft een adviesprijs van 359 euro. De 7690 moet 329 euro gaan kosten.

Update: toegevoegd dat de producten aanvankelijk alleen in Duitsland uitkomen.