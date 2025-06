Gerucht: Fairphone kondigt op 25 juni nieuwe smartphone aan

De Fairphone 6 wordt op 25 juni om 9 uur 's ochtends aangekondigd. Dat meldt NieuweMobiel op basis van informatie van retailers. De Nederlandse smartphonefabrikant bracht de Fairphone 5 twee jaar geleden uit.

De Fairphone 6 wordt over drie weken aangekondigd, schrijft het Nederlandse NieuweMobiel. Die site heeft in het verleden vaker vroegtijdig correcte informatie over smartphones naar buiten gebracht. Er wordt niet genoemd wanneer het toestel zou worden uitgebracht.

Vorige week kwam NieuweMobiel al met het bericht dat de telefoon in twee kleuren beschikbaar komt met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagcapaciteit. Het is onduidelijk of er ook een model wordt uitgebracht met 6GB ram en 128GB opslag. Bij zijn voorganger werd zo'n goedkoper model een jaar na de release van de oorspronkelijke Fairphone 5 uitgebracht.

In een interview met Tweakers gaf Fairphone onlangs aan dat het Nederlandse bedrijf werkt aan een 'rebranding'. Naast duurzaamheid wil de fabrikant zich meer focussen op de kwaliteit van de toestellen. Volgens Fairphone zorgt deze nieuwe koers ervoor dat het komende model 'subtiele verschillen' meekrijgt, maar 'geen dramatische'. Meer informatie over de Fairphone 6 is nog niet bekend.