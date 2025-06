Google Pixel 6a krijgt verplichte update om oververhitting accu tegen te gaan

Google brengt een verplichte update uit voor een deel van de Google Pixel 6a-telefoons om oververhitting van de accu tegen te gaan. De update installeert accubeheerfuncties die de capaciteit en oplaadsnelheid verlagen nadat de accu vierhonderd keer is opgeladen.

Google belooft tegenover Android Authority dat het bedrijf volgende maand contact opneemt met de getroffen klanten om hen de benodigde informatie te verschaffen. Het is niet bekend wat dat precies inhoudt en of getroffen klanten kunnen rekenen ook op compensatie.

De nieuwswebsite heeft ook in de broncode van de instellingenapp van de QPR1 Beta 2 van Android 16 een waarschuwing gevonden voor Pixel 6a-gebruikers over een 'mogelijk accuoververhittingsprobleem'. Deze waarschuwing moeten zij te zien krijgen als het apparaat 375 keer opgeladen is. Daarin maakt Google gebruikers erop attent dat de capaciteit van de accu en het oplaadvermogen verlaagd worden zodra hij vierhonderd keer is opgeladen.

Google adviseert gebruikers in die waarschuwing ook om de accu te vervangen en verwijst gebruikers naar een aparte URL, waarvan de pagina momenteel nog niet online staat. Eerder kampte ook de Pixel 4a al met oververhittingsproblemen. Voor die telefoon bracht Google begin dit jaar al een update uit die bij 'sommige' exemplaren zorgt voor een kortere accuduur. Het bedrijf biedt klanten met een Pixel 4a gratis vervanging van de accu aan in fysieke winkels in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Singapore en India. Klanten die de accu niet konden of wilden vervangen, komen in aanmerking voor een compensatie van vijftig dollar of een kortingscode van honderd dollar voor in de Google Store.