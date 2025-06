Google verwijdert ondersteuning voor Pixel-telefoons uit AOSP

Google heeft de ondersteuning voor Pixel-telefoons verwijderd uit het Android Open Source Project. Daardoor ondervinden alternatieve OS'en, zoals CalyxOS en GrapheneOS, naar eigen zeggen problemen. Het is niet bekend waarom Google deze stap heeft gezet.

In een nieuwsbericht op de site van CalyxOS weiden de ontwikkelaars van het alternatieve OS uit over het besluit van Google. Voorheen bracht Google bij elke nieuwe Android-versie ook apparaatspecifieke broncode voor Pixel-apparaten uit. Die code is bij de release van Android 16, dat eerder deze week werd uitgebracht, echter niet uitgegeven.

Daardoor kunnen ontwikkelaars volgens CalyxOS AOSP 16 momenteel niet makkelijk bouwen of draaien op moderne Pixel-hardware. Het bedrijf zegt niet te weten of het hier gaat om een vertraging van de uitgave van de broncode of een structurele beleidswijziging. Het niet uitgeven van de broncode zorgt echter voor een verstoring van de ontwikkeling van alternatieve OS'en, stelt CalyxOS. Dit betekent dat alle Pixel-telefoons vanaf de Pixel 6 tot en met de Pixel 9a momenteel geen ondersteuning kunnen krijgen voor AOSP 16.

Ook de ontwikkelaars van GrapheneOS laten van zich horen via Mastodon. De organisatie schrijft dat Android wijzigingen heeft doorgevoerd, waardoor het 'veel moeilijker' wordt om te porten naar Android 16 en toekomstige releases. Ook het ondersteunen van nieuwe Pixels wordt moeilijker. GrapheneOS zegt dat het zich waarschijnlijk 'eerder dan verwacht' moet richten op de ontwikkeling van zijn eigen apparaten. Daardoor neemt de tijdsdruk bij nieuwe Android-releases af en kunnen de ontwikkelaars zelf eerder toegang krijgen tot de broncode van de nieuwste Android-versie. Op basis van gesprekken met fabrikanten heeft GrapheneOS 'miljoenen dollars' nodig om dit te bekostigen.

Een woordvoerder van Google kon nog geen antwoord geven op vragen van Tweakers over het stoppen van de ondersteuning voor Pixel-telefoons in AOSP.