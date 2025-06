Apple geeft iOS 26 nieuw design

Apple heeft iOS 26 aangekondigd. De opvolger van iOS 18 heeft een nieuw ontwerp met interface-elementen die volgens de fabrikant gemaakt zijn van 'vloeibaar glas' met semitransparant ontwerp.

Apple gaat voor al zijn besturingssystemen over op nieuwe naamgeving met het komend jaar als versienummer. Het nieuwe ontwerp zit door de hele interface en alle apps heen, waaronder Safari, Camera en het lockscreen en homescreen. Het lockscreen heeft een tijdsnotatie die zich dynamisch aanpast aan onder meer de foto en het aantal meldingen. Bovendien voegt de software diepte toe aan de foto als gebruikers dat willen. Het homescreen heeft nieuwe opties, zoals een transparante versie van app-iconen.

Apps zoals Camera en Safari hebben ogenschijnlijk geen nieuwe functies, maar wel een nieuwe interface. Zo zijn de controls voor resolutie en framerate bij video-opname nu een menu over het scherm heen om die in te stellen. Dat zijn nu knoppen die de verschillende opties niet weergeven.

In de Telefoon-app komt een functie om in de wacht te staan zonder dat de gebruiker de aandacht erbij moet houden. De telefoon waarschuwt de gebruiker als een klantenservicemedewerker is gaan praten. Vervolgens verschijnen de woorden als transcriptie in beeld.

Ook komt er een vertaalfunctie in onder meer Berichten, Facetime en Telefoon. Die kan gesproken tekst en woorden vertalen, al zegt Apple niet tussen welke talen dat komt. Apple Music krijgt een AI-mixfunctie om liedjes in elkaar te laten overlopen.

Visual Intelligence komt te zitten in de screenshot-tool. Het kan onder meer op plaatjes zoeken en informatie uit screenshots halen zoals telefoonnummers en data. Daarnaast is het mogelijk ChatGPT te vragen naar elementen op een screenshot.

Het nieuwe ontwerp komt ook naar CarPlay voor gebruik in auto's. Daarnaast krijgt CarPlay ondersteuning voor dezelfde widgets als die al werken in iOS. Bovendien zit een melding van een telefoontje nu niet langer over het beeld heen van een navigatie-app.

Apple vertelde dat er nog steeds functies die het vorig jaar aankondigde niet klaar zijn en die moeten in het komend jaar verschijnen. Daaronder is onder meer de vernieuwde Siri. Het bedrijf brengt iOS 26 later dit jaar uit. De eerste bèta voor ontwikkelaars verschijnt maandagavond.