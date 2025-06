Apple-ontwikkelaars mogen acties promoten en meer externe links toevoegen in iOS

Apple-ontwikkelaars mogen vanaf vandaag naar meerdere externe websites verwijzen. Apple past de regels voor Europese ontwikkelaars aan naar aanleiding van de Digital Markets Act (DMA), met name op het gebied van linken en verwijzen. Ook stapt Apple over naar een nieuwe heffingsstructuur.

Dat schrijft het bedrijf in een update aan ontwikkelaars. Per direct is het voor ontwikkelaars mogelijk om naar veel meer alternatieve diensten te verwijzen in hun apps en op hun App Store-pagina. Tot nu toe mochten ontwikkelaars slechts één URL naar hun eigen website vermelden, zonder trackingparameters of redirects. Met het nieuwe beleid versoepelt Apple die regel. Ontwikkelaars mogen nu meerdere URL's aan hun apps toevoegen en daar ook dergelijke parameters aan toevoegen.

Ook mogen ontwikkelaars voortaan in hun apps doorverwijzen naar promotieacties en kortingen, ook als die niet in iOS zelf plaatsvinden maar daarbuiten. "Ontwikkelaars mogen nu aanbiedingen promoten op alle kanalen, niet alleen hun eigen websites." Het bedrijf noemt als voorbeeld externe websites, andere apps en, belangrijker, alternatieve appmarktplaatsen. Dat laatste is al jaren de kern van een ruzie die Apple heeft met Epic Games, dat zijn eigen appwinkel wil promoten en daar kortingen in wil aanbieden.

Ontwikkelaars krijgen verder meer vrijheid in de manier waarop ze links en promotieacties toevoegen aan hun apps. Apple past vanaf iOS en iPadOS 18.6 ook het scherm aan dat gebruikers te zien krijgen als zij een alternatieve appmarktplaats installeren vanaf de website van een externe ontwikkelaar. Dat scherm verschijnt nog wel, maar gebruikers krijgen de optie dat voor toekomstige versies uit te schakelen.

Een andere belangrijke aanpassing is die aan de nieuwe, controversiële CTF-heffing die Apple vorig jaar introduceerde als antwoord op de DMA-regels. Voordat de Digital Markets Act in werking trad, rekende Apple een heffing van tussen de 15 en 30 procent op downloads en in-appaankopen. Maar na de inwerkingtreding van de DMA introduceerde Apple een alternatieve en optionele Core Technology Fee, die lagere heffingen maar ook een jaarlijkse bijdrage van 50 cent per 'eerste installatie' rekent. Met andere woorden: ontwikkelaars van zowel betaalde als gratis apps moeten iedere keer dat een nieuwe gebruiker een app downloadt 50 cent aan Apple betalen.

Apple stapt nu weer af van dat model, zegt het bedrijf. Het gaat weer terug naar de zogenaamde Core Technology Commission die weer een percentage van de omzet rekent. Dat gebeurt per direct voor ontwikkelaars die promotieacties in hun apps hebben staan. Vanaf 1 januari 2026 geldt het nieuwe CTC-beleid voor alle ontwikkelaars, ook de ontwikkelaars die er nu nog voor kiezen om een CTF-model te implementeren.

De aanpassingen komen niet als verrassing. Apple verzet zich al tijden tegen de verplichte aanpassingen die het onder de DMA moet doorvoeren. Het bedrijf kreeg in april al een megaboete omdat het ontwikkelaars niet genoeg opties gaf om links in software te plaatsen. De Core Technology Fee lag ook al onder vuur. Eerder dit jaar bleek al dat de Europese Commissie onderzoek deed naar dit model.