Nieuwsblog: het blijkt nog best moeilijk om over de importheffingen te schrijven

Soms gebeurt er in het nieuws iets dat zich direct leent voor een heel dossier. Nieuws waarvan je direct weet: hier gaan we nog heel veel over schrijven. De importheffingen uit Amerika zijn zo'n voorbeeld, maar toch blijkt het nog erg lastig om hier goed over te kunnen schrijven.

Zelfs als je onder de grootste steen ter wereld zou leven, zou je moeite moeten doen Donald Trumps importheffingen te missen. De Amerikaanse president, die 'tariffs' ooit 'het mooiste woord in de Engelse taal' noemde, begon een paar weken geleden het weekend met een spervuur aan heffingen die de hele wereld raken. Net zoals toen corona uitbrak, begon ook dit dossier met een ogenschijnlijk onbenullig nieuwtje. Bij corona schreven we ooit dat Huawei een ontwikkelaarsconferentie uitstelde, bij Trumps importheffingen schreven we dat Nintendo de preorders voor de Switch 2 in de VS uitstelde vanwege de onduidelijkheid over de heffingen. De ervaring leert dat zulke onderwerpen nogal eens kunnen uitgroeien: over corona schreven we uiteindelijk meer dan 400 artikelen.

Preorders afzeggen

Achteraf gezien was het misschien wat onnodig dit bericht te schrijven. Het ging immers over preorders en dat is al minder relevant dan de normale verkoop. Bovendien zei Nintendo dat het alleen om preorders in de Verenigde Staten ging. De redacteur van dienst, ondergetekende, schreef het artikel omdat nog niet helemaal zeker was of, en zo ja wat, dit zou betekenen voor Nederland en België. Het was vrijdagavond: we verwachtten niet dat Nintendo snel op onze vragen zou reageren en besloten daarom te publiceren met die disclaimer in de tekst. Kort na publicatie reageerde Nintendo. Nee, dit had geen effect op Europa. Dat vermoedden meerdere lezers ook al, maar het was goed om die bevestiging nog eens te krijgen.

Nintendo Switch 2
We schreven aanvankelijk over het uitstellen van Nintendo Switch 2-preorders.

Als we twijfelen of we nieuws moeten brengen of niet, zijn er verschillende factoren die we tegen elkaar afwegen. Een belangrijke daarvan is hoeveel invloed iets heeft of kan hebben op lezers. Als de preorders inderdaad alleen in de VS worden opgeschort, is dat niet zo interessant voor Nederlanders en Belgen. In dat kader was het achteraf ook beter geweest om dit nieuwsartikel over Framework niet te brengen; daarvan wisten we zeker dat het bedrijf de preorders alleen in de VS wilde schrappen. Bovendien was dat een tijdelijke maatregel. Daar gaan we in de toekomst scherper op zijn.

Verwarring

We zagen snel verwarring ontstaan over de heffingen op elektronica.Die toekomst laat zich wel lastig voorspellen. Trump bezorgt ons moeilijk werk: hoe moeten we nou de ene dag schrijven dat er importheffingen komen op elektronica en dan een dag later dat dat toch weer niet gebeurt, om vervolgens alleen maar verwarring te zien ontstaan door de onbegrijpelijke communicatiestijl van de Amerikaanse president? Eerder schreven we al eens in een blogpost dat we niet zomaar meer schrijven over alle willekeurige uitspraken van Elon Musk. Die belooft immers van alles, maar maakt weinig ervan waar.

Bij de president van Amerika, misschien wel de machtigste man ter wereld, zouden we dat het liefst ook willen doen, al is dat wel moeilijker: wat hij zegt is vanwege zijn positie bijna per definitie nieuwswaardig, zelfs als het onzin is. In sommige gevallen negeren we Trumps uitspraken, omdat die niet te verifiëren zijn. Zijn bewering dat hij TSMC heeft gedreigd met hoge belastingen is precies dat: een bewering. Aangezien Trump regelmatig uitspraken doet die achteraf niet blijken te kloppen, proberen we zijn nieuws alleen nog te brengen als daaruit iets concreets lijkt te komen, zoals wanneer hij een decreet uitvaardigt.

Duiding van experts

Specifiek rondom importheffingen is het moeilijk om dat nieuws goed te duiden. Het onderwerp voelt groot, omvat veel sectoren en heeft duidelijk een impact op Nederland, België en de wereld in het algemeen. Veel technologie wordt mogelijk duurder, het kan ASML treffen en producten worden misschien toch uitgesteld. In zulke gevallen gaan we meteen in discussie over wat we ermee kunnen. Kunnen we hier een achtergrondartikel over schrijven en zo ja, waarover moet dat dan gaan?

Donald Trump importheffingen

We moesten al snel concluderen dat dat in dit geval niet zomaar kan. In de eerste plaats omdat we technerds zijn en geen economen. We weten echt wel het een en ander over economie, maar macro-economische vergezichten rondom de internationale aanvoerketens van technologie? Daar moet je experts voor vinden. Maar buiten Trumps kleine cirkeltje jaknikkers is er vrijwel niemand ter wereld die gelooft dat de huidige strategie werkt. Het is zelfs maar de vraag óf er strategie is, getuige Trumps heen-en-weergedreig over heffingen op elektronica.

Washington-watchen

Dat maakt het voor ons ook meteen heel moeilijk deze toch wel belangrijke ontwikkelingen te duiden. Experts die we kunnen aanhalen, vallen namelijk al snel in de categorie Washington-watchers: ze proberen aanwijzingen te ontwaren in de chaos die uit het Witte Huis komt, maar blijven altijd hangen in interpretatie en speculatie.

Trumps planning rondom importheffingen is moeilijk te doorgronden. We zullen daar de komende weken, maanden en misschien zelfs jaren nog erg scherp op moeten blijven en ons afvragen: wat is voor ons nieuwswaardig en wat niet? Die discussie blijft met een beetje pech net zolang als de importheffingen blijven.

Over dit artikel

In onze serie Nieuwsblogs schrijven we iedere twee weken over welke redactionele keuzes we maken. Waarom besluiten we bepaald nieuws wel of juist niet te verslaan? Hoe kwam een artikel tot stand en waar maakten we fouten?

Je kunt al onze artikelen in deze serie op deze pagina teruglezen.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 18-04-2025 13:37 34

18-04-2025 • 13:37

34

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Reacties (34)

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GoogleWave 18 april 2025 14:06
Ik heb liever dat Amerika zich focust op handelsoorlogen, dan (het in stand houden van) echte oorlogen;
Die leveren voor Europa altijd vluchtelingen op en andere problemen. Ik ben van mening dat alle vluchtelingen hier moeten kunnen wonen in veiligheid en met een waardig bestaan, maar de meeste bestaan historisch gezien vanwege de Amerikaanse buitenlandse politiek.

Van mij mag een switch of iPhone 2000 euro kosten als dit betekent dat er dan vrede is in de wereld.

Dit is misschien controversieel, maar geld hebben we in het rijkste land van Europa toch genoeg. Echter woonruimte niet als het zo doorgaat
YopY @GoogleWave18 april 2025 15:32
Ik begrijp wat je probeert te zeggen, maar... idealiter geen van beide natuurlijk.

Bijvoorbeeld: 100 jaar geleden begon de Great Depression in de VS door een crash in de aandelenmarkt. Die werd versterkt door de Smoot-Hawley Tariff Act die een 60% importheffing deed op veel imports om de productie van goederen binnen de VS een boost te geven (klinkt bekend?). Daar kwamen "wraak"-importheffingen op terug, die de depressie verergden.

De Great Depression was uiteindelijk deels de oorzaak van de 2e wereldoorlog. Lang verhaal kort, een handelsoorlog kan verstrekkende gevolgen hebben, mogelijk (maar ik ben geen expert) erger dan de echte oorlogen.

Het is geen "dichotomy", je hoeft als land niet te kiezen tussen "handelsoorlog of echte oorlog". Sterker nog, het merendeel van de landen doet geen van beide tenzij ze gedwongen worden.
WillySis @GoogleWave18 april 2025 14:28
Het leuke is dat iPhones in China worden gemaakt. Wanneer Apple die direct van China naar Europa exporteert betalen we hier gewoon de oude prijs, terwijl men in Amerika ruim het dubbele moet gaan betalen.
Zodra het Amerikaanse volk dat doorkrijgt zullen de protesten wel los komen. Ik denk dat ze dan toch liever willen dat Amerika als vanouds wapens over de hele wereld blijft verkopen en oorlogen in stand houdt.
Pukson @WillySis18 april 2025 14:36
Nu al zin in de iPhone 17 presentatie. Waar je dan op de laatste dia ziet

EU: €999
US: $1899

Kijken hoe snel het internet explodeert :+
ustinov @Pukson18 april 2025 14:56
Nu de regering Trump hier ook achter is zijn consumentenelectronica zoals mobiele telefoons uitgezonderd van de heffingen.
Sommige dingen moet je eerst proberen voor je weet wat de gevolgen zijn 🤪
Arokh @GoogleWave18 april 2025 15:32
Ik vind dat toch een moeilijk ethisch punt.

De VS heeft de Tweede Wereldoorlog in stand gehouden door mee te gaan vechten tegen Duitsland. Nederland ook trouwens in 1940. Nu zijn de EU en VS ook bezig de oorlog in Oekraïne in stand te houden.

Maar is dat de slachtoffers van de oorlogen echt te verwijten? Dan lijkt je standpunt heel veel op dat van Trump: als jij aangevallen wordt door een sterker land, geef je dan ogenblikkelijk over: er is geen plek voor jouw land meer.
GoogleWave @Arokh18 april 2025 15:38
Irak? Syrië? Etc
Arokh @GoogleWave18 april 2025 15:56
Het is extreem gecompliceerd. Moeten we Taiwan wel of niet steunen bij een invasie? Was het goed om Zuid Korea te beschermen tegen de overname vanuit China?

De hel die gecreëerd is in Afghanistan is ook nergens goed voor geweest. Er is niet 1 oplossing die goed is ga ik maar van uit. En de geschiedenis wordt door de overwinnaar geschreven natuurlijk. Maar ik ben wel blij dat we nu niet onder het Nazi regime leven.
GoogleWave @Arokh18 april 2025 16:14
Had Nederland zich moeten overgeven of was het beter als het halve land vernietigd was met honderdduizenden dode Nederlandse soldaten?

Dat is jouw Oekraïne vergelijking waar je beter geen antwoord op geeft denk ik
Arokh @GoogleWave18 april 2025 18:07
Denk je dat het echt beter was geweest als Zuid Korea nu onderdeel was geweest van Noord Korea?

Het heeft een miljoen soldaten en 2 tot 3 milioen burgerdoden gekost om het land vrij te houden.

Ik zou zeggen: doe een survey in Seoul of mensen er spijt van hebben :-)
jucierino @GoogleWave21 april 2025 10:29
Wooncrisis heeft meer met ongelijkheid te maken dan migratie. De rijksten kopen alles op
CAPSLOCK2000
@GoogleWave18 april 2025 14:19
Ik heb liever dat Amerika zich focust op handelsoorlogen, dan (het in stand houden van) echte oorlogen;
Ik ben bang dat we netto het omgekeerde bereiken.

De wereld draait om geld. Als er meer geld te verdienen is met handel dan met oorlog voeren dan zullen bedrijven aan beide kanten van de grens hun regering aansporen om samen te werken.

Als er geen geld te verdienen is met normale handel dan kan er altijd nog geld worden verdient aan wapens en conflict en zullen de partijen die wel oorlog willen meer kans maken om hun zin te krijgen.

Ik heb dus liever dat de hele wereld van elkaar afhankelijk is zodat niemand het in z'n hoofd haalt om oorlog te voeren omdat je daar je eigen land/economie net zo hard mee raakt.

Die afhankelijkheid heeft z'n eigen nadelen, maar die heb ik liever dan oorlog.
Blokker_1999
18 april 2025 14:15
Wat voor een Europese tech site, naar mijn bescheiden mening, ook niet onbelangrijk is, is proberen in te schatten hoeveel waarde het nieuws heeft. Heffingen in de VS hebben in de basis niet direct veel invloed op de prijzen bij ons daar veel tech die wij aankopen niet vanuit de VS verscheept wordt, maar wel vanuit Azie. Dat zag je ook bij die Switch, preorders in de VS werden niet gestart, in de rest van de wereld wel.

Uiteraard gaan die heffingen, en de handelsoorlog met China, op termijn ook hier te voelen zijn. Daar komen we niet onderuit, maar de vraag blijft natuurlijk hoe belangrijk op dit moment die heffingen in de VS zijn. Als Trump volgende week nogmaals de heffingen op Chinese goederen zou verhogen, moet een Tweakers daar dan over schrijven? En dan verwacht ik dat het antwoord eigenlijk negatief hoort te zijn. Niet allen omdat het ons niet direct treft, maar omdat heffingen van 145%, zoals ze vandaag bestaan, er eigenlijk voor zorgen dat de handel tussen de 2 landen nu al dreigt stil te vallen en hogere heffingen amper tot geen invloed meer gaan hebben.

En daarnaast kan ik niet ontkennen dat ik een beetje Trump moe ben. Alle media geeft die man net datgene waar hij het meeste naar uitkijkt. Aandacht. Er staat de laatste maanden maar 1 man elke dag opnieuw in de spotlight, en dat is DJT. Er gaat geen dag voorbij of hij haalt ook hier het nieuws, en heel de wereld die "aan zijn voeten ligt". Ook dat gaat meespelen in de vraag hoeveel aandacht je hier aan wenst te geven op termijn.

Corona trof ons allemaal, Trump en zijn chaos alleen als je een binding hebt met de VS lijkt mij op dit moment.
jorisporis @Blokker_199918 april 2025 15:42
Je loopt een week achter. Veel electronica is vrijgesteld. De handel tussen china en VS is dus helemaal niet stil gevallen.
DrWaltman @jorisporis18 april 2025 17:53
Die vrijstelling is wel heel wankel helaas.

https://edition.cnn.com/2...my-trump-china/index.html
needankje @Blokker_199918 april 2025 14:36
Maar de PS5 wordt hier duurder omdat Sony bang is om de prijs in de VS te veel te verhogen, dus in die zin heeft het wel een direct en voelbaar gevolg voor ons.
NoTechSupport @Blokker_199918 april 2025 14:46
Klopt maar door de verwevenheid van onze economische systemen en het feit dat de VS één van de grootste importeurs van goederen ter wereld is hebben deze tarieven onmiddellijk impact.

Ik ben die man al lang moe. Het was onbegrijpelijk dat hij één keer leider van dat land is kunnen worden, laat staan twee keer.

Om met een positieve noot af te sluiten, we zijn ons bewust geworden van het belang van onze fundamenten: industrie, defensie, energie en grondstoffen. Hopelijk op tijd.
Powerpuff86 @Blokker_199918 april 2025 21:36
> Trump en zijn chaos alleen als je een binding hebt met de VS lijkt mij op dit moment.

of Oekraïne? of Europa?
mbbs1024 @Blokker_199919 april 2025 14:19
"Corona trof ons allemaal, Trump en zijn chaos alleen als je een binding hebt met de VS lijkt mij op dit moment. "

We hebben allemaal een binding met de VS, of je dat nu wil of niet.

Of we worden door Amerikaanse economische chantage gedwongen om onze voedselveilgiheidsregels stevig af te zwakken, zodat we hier vlees op ons bord krijgen dat volgepompt ziet met hormonen en antibiotica,
Of we worden gedwongen om veel duurdere VS energie van hen af te nemen, waardoor de concurrentiepositie van onze bedrijven in het gedrang komt, en er een hoop naar de VS verhuizen, met werkeloosheid bij ons als gevolg.
of .....
CAPSLOCK2000
18 april 2025 14:14
Die toekomst laat zich wel lastig voorspellen. Trump bezorgt ons moeilijk werk: hoe moeten we nou de ene dag schrijven dat er importheffingen komen op elektronica en dan een dag later dat dat toch weer niet gebeurt, alleen maar om vervolgens alleen maar verwarring te zien ontstaan door de onbegrijpelijke communicatiestijl van de Amerikaanse president?
Als journalisten het al moeilijk vinden om het van dag tot dag te beschrijven, dan zal duidelijk zijn dat het voor bedrijven helemaal lastig is plannen voor de toekomst te maken. Die onzekerheid op zich is al een kleine ramp voor de economie. Bedrijven die geld willen lenen om te investeren moeten het aannemelijk kunnen maken dat ze geld kunnen terugverdienen. Hoe groter de onduidelijkheid, hoe groter het risico voor de investeerder/bank. Dat betekent dat je minder geld krijgt of meer rente moet betalen. Zonder dat geld kunnen bedrijven minder snel groeien. Minder snel groeien is zo ongeveer de definitie van een economische recessie.

Het beste wat Europa kan doen is proberen om wel een stabiel beleid te voeren en niet net zo chaotisch als Trump worden. Bedrijven zullen dan eerder kiezen voor Europa en zo maken we ons minder afhankelijk van de Amerikaanse economie (hoe jammer ik dat principieel gezien ook vind).

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 18 april 2025 14:15]

NoTechSupport @CAPSLOCK200018 april 2025 14:39
Klopt, maar dat is een uitdaging omdat we niet zelfvoorzienend zijn qua energie en grondstoffen.

Daarnaast hebben we geen significante militaire macht en zijn we per definitie verdeeld (hoewel de EU ons tot op zekere hoogte samen houdt).

De EU maximaal versterken, maximaal zelfvoorzienend worden qua energie en grondstoffen en onze investeringen op militair (en diplomatiek) vlak stevig optrekken, we hebben voldoende uitdagingen.

Zeker omdat dit betaald moeten worden dmv belastingen, die de economie en de kiezer belasten (die door extreme partijen te verkiezen economische stabiliteit kan ondermijnen).
drdelta @NoTechSupport18 april 2025 15:11
Zeker omdat dit betaald moeten worden dmv belastingen, die de economie en de kiezer belasten (die door extreme partijen te verkiezen economische stabiliteit kan ondermijnen).
Het is niet alsof we nu geen belastingen hebben, overigens hoeft meer doen op militair vlak de burger echt niet per definitie meer te kosten.

De ~7 miljard euro die wij afgelopen jaar weggeven hebben in het buitenland als ontwikkelingshulp kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden zonder dat iemand in Nederland daar last van heeft.

Gek eigenlijk dat wij ~60% van ons militaire budget voor 2025 weggeven in het buitenland.
Krommetenen 18 april 2025 14:14
In het algemeen speelt dit in de beursen en bij de diplomaten nog.

Blijf nieuwsberichten van leveranciers in de gaten houden zoals nu, daar informeer je mij het beste mee. De rest is ruis inderdaad en verwarrend.

Clickbait voor nieuwssites is niet altijd clickbait voor een hybride nieuws/techsite.

[Reactie gewijzigd door Krommetenen op 18 april 2025 14:15]

Davey400 18 april 2025 17:49
Misschien moeten we kwaliteit en deskundigheid laten prevaleren boven kwantiteit.
Tweakers is een tech-site, en geen financieel dagblad.
Als de gevolgen niet van technische aard zijn moet financieel nieuws misschien maar gewoon overgelaten worden aan de websites (en radiostations) die daarin gespecialiseerd zijn.
Op die manier blijft er meer tijd (en geld?) over voor technische diepgang in de artikelen die wél on-topic zijn binnen de Tweakers-context.
theduke1989 18 april 2025 14:21
Tja wat is er zo moeilijk aan importheffingen?

1. Een land zet aantal procent heffingen op een bepaald land, voor bepaalde producten waarmee het samenwerkt.
2. Het bedrijf wat het importeert betaaldf de importheffingen
3. De eindgebruiker betaald uiteindelijk meer op dat product.

Dat zie je dus met alle producten nu (smartphones etc, prijzen zijn om te huilen) maar trump heeft dat weer ingetrokken.
litebyte @theduke198918 april 2025 14:52
Belangrijk om aan te geven wat het doel is van de 'trump tariffs' trump wil hiermee in zijn ogen de ongelijke handelsbalans zien op te lossen.

Importheffingen zijn vervelend voor de hele keten en lossen nooit handelsconflicten op. Wat de 'trump tariffs' extra lastig maakt is de (politieke) labiliteit van trump. Morgen is het 25% overmorgen is het 90 dagen uitstel en volgende week weer 25%...maar dan weer niet op computers etc. (dat dan een dag later weer niet waar blijkt te zijn.)

[Reactie gewijzigd door litebyte op 18 april 2025 14:54]

DrWaltman @theduke198918 april 2025 17:51
Probleem is dat er geen touw aan vast is te knopen, dat intrekken heeft Trump later ook weer ingetrokken. Nou ja, genuanceerd, dus zekerheid biedt de man geenszins.

https://www.bbc.com/news/articles/c62z54gwd22o

[Reactie gewijzigd door DrWaltman op 18 april 2025 17:53]

YopY 18 april 2025 15:26
Ik begrijp dat het moeilijk is. De media draait overuren om de uitspraken van de Trump-regering te dekken, te volgen, en te analyseren mbt wat voor impact het heeft.

Deels is dat puur egoistisch; ze trekken veel aandacht, veel views, dus veel geld, en als zij het niet doen, doen hun concurrenten het wel. Maar gelukkig is Tweakers anders of kan het anders zijn, omdat het een tech site is, geen (minder) politiek en geen (minder) economisch nieuws is.

Als het jullie teveel energie kost, zou ik het persoonlijk echt niet erg vinden als jullie een stap terug nemen, dwz, minder reageren op geruchten (uit de VS, die vooral op de VS impact zullen hebben zoals importheffingen op Nintendo producten), en meer focusen op zaken die invloed hebben op Europa of specifiek Nederland, bijvoorbeeld de impact van definiteve importheffingen op Nederlandse exports naar de VS, of zaken omtrent TSMC dat heel erg en heel direct beinvloed wordt door de wereldpolitiek en -economie.
g_v_rijn @ArawnofAnnwn18 april 2025 17:09
U geeft aan dat het land failiet is. En deelt vervolgens uw conclusie - of u heeft deze conclusie overgenomen van een media - dat de oorzaak een te grote overheid zou zijn. Dat laatste is nogal een boute uitspraak.
Het een sluit het ander niet uit - maar je zou ook kunnen stellen dat het bedrijfsleven teveel macht heeft in de VS. Waardoor er te weinig geld overblijft voor het noodzakelijk onderhoud van de infrastructuur en ook de basale gezondheidstaken van een overheid. Biden heeft inderdaad een noodzakelijk klap op een aantal zeer grote federale infra projecten gegeven. Zoals de railinfra structuur tussen New York en Boston - 150 jaar oude bruggen en tunnels - welke de ruggengraat is van de economische structuur. Zonder ingrijjpen (lees, grootschallige vernieuwingen) zou bij het instorten van een brug of tunnel (onvergelijkbaar met hollandse tunneltjes en bruggen) de economie voor weken stil komen te vallen en hierdoor de stedelijke gebieden idem dito, transport zou compleet vastlopen: scenario van een oorlogsgebied.
Uw artikel gaat er wellicht bij veel lezers in als zoete koek - omdat u veel details weglaat.

[Reactie gewijzigd door g_v_rijn op 18 april 2025 19:44]

DrWaltman @ArawnofAnnwn18 april 2025 17:50
Heb je wellicht bronnen over de claim dat:

"Oh joh, ik wist niet dat Bill Clinton, Barack Obama en Joe Biden tot Trumps kleine cirkeltje van jaknikkers behoorden. Die hebben namelijk vergelijkbare handelsoorlogen gestart"

Ik vond wel een paar specifieke `tariffs´ maar niks wat te vergelijken is met wat Trump doet.
Powerpuff86 @ArawnofAnnwn18 april 2025 21:40
TLDR


> vergelijkbare handelsoorlogen

quatsch
Refthoom @ArawnofAnnwn19 april 2025 09:13
Interessante stellingen. Bronvermelding zou nuttig zijn en steunt je mening maar zonder kan ook.

Ik denk dat veel Amerikanen, ongeacht politieke kleur, verandering willen omdat ze niet tevreden zijn en/of zich niet veilig voelen. Maar, de 'race to the bottom', winstmaximalisatie, heeft een grote bijdrage daaraan geleverd. Dat is interne cultuur en de schuld dan alleen extern, bij handelstarieven van andere landen leggen gaat mij dan te ver. Hierbij speelt denk ik ook dat waar op werkgelegenheid gestuurd wordt (maga) er te weinig sturing is op de kwaliteit daarvan (arbeidsomstandigheden, lage lonen/kosten levensonderhoud) want dan zal de ontevredenheid niet verdwijnen.

Ik heb voor de gekozen aanpak respect in de zin dat hij breekt met "steeds hetzelfde doen, geeft steeds hetzelfde resultaat". De 'oneerlijke' situatie die hij vaak benoemt, op traditionele wijze veranderen verlangt decennia van consensus in de politiek en die (b)lijkt te ontbreken. Met zijn aanpak gooit hij de knuppel in het hoenderhok. Ineens zijn er 70 landen tegelijk die willen praten en die zet hij ook nog eens voor zijn karretje voor geo politieke zaken. Ik heb tegelijkertijd echter geen enkel respect voor deze aanpak in de zin hoe met de consequenties van de gemaakte keuzes wordt omgegaan, zowel lokaal als internationaal, en het gebrek aan nemen en tonen van verantwoordelijkheid daarvoor. Bij al deze zaken met grote risico's als gevolg, is de fall out maar beperkt te beheersen, wat de pers dan ook steeds ventileert. Dat zegt in mijn ogen iets over de wanhoop die leeft bij de Amerikanen voor verandering als er toch zo'n brede steun voor is.

Over die staatsschuld heb ik me al jarenlang afgevraagd hoe lang dat nog goed kan gaan. Dat de USD een wereldhandel valuta is heeft denk ik bijgedragen dat de boel nog niet ingestort is maar hoe meer landen omwille van de tariefoorlog hun (handels)volume hierin verlagen, hoe groter de kans dat het instort.

Overigens denk ik niet dat het gaat lukken als die interne factor, de race to the bottom, niet ook aangepakt wordt. Zelfs als het lukt om de kosten voor levensonderhoud en belastingen voor de werkenden te verlagen (het lijkt tot nu toe de andere kant op te gaan) en de maak industrie in groot volume terugkeert, dan betekent dat weinig als men de rekeningen nog steeds niet of nauwelijks kan betalen vanwege (te) lage lonen en te zware werkomstandigheden. Maar misschien is daar ook aan gedacht. Wellicht is de hoop dat de deportatie van 1mln mensen tot een tekort op de arbeidsmarkt leidt wat tot hogere lonen zou kunnen leiden.

De aanpak is zo extreem, waar de constitutie, lokale en federale wetgeving steeds opnieuw met voeten getreden wordt, dat ik me heb afgevraagd of het leger een coup zou uitvoeren om Trump af te zetten. Defensie wordt met grote budgetten gepaaid en de sterk conservatieven daarin mogen terug naar uitsluiten van 'afwijkende mensen' (terugdraaien lhbtqi+ e.d.). Dat kan defensie aan boord houden in het Trump kamp, waarmee het lijkt dat daar rekening mee gehouden is(?)

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