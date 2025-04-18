Nieuwsblog: het blijkt nog best moeilijk om over de importheffingen te schrijven

Soms gebeurt er in het nieuws iets dat zich direct leent voor een heel dossier. Nieuws waarvan je direct weet: hier gaan we nog heel veel over schrijven. De importheffingen uit Amerika zijn zo'n voorbeeld, maar toch blijkt het nog erg lastig om hier goed over te kunnen schrijven.

Zelfs als je onder de grootste steen ter wereld zou leven, zou je moeite moeten doen Donald Trumps importheffingen te missen. De Amerikaanse president, die 'tariffs' ooit 'het mooiste woord in de Engelse taal' noemde, begon een paar weken geleden het weekend met een spervuur aan heffingen die de hele wereld raken. Net zoals toen corona uitbrak, begon ook dit dossier met een ogenschijnlijk onbenullig nieuwtje. Bij corona schreven we ooit dat Huawei een ontwikkelaarsconferentie uitstelde, bij Trumps importheffingen schreven we dat Nintendo de preorders voor de Switch 2 in de VS uitstelde vanwege de onduidelijkheid over de heffingen. De ervaring leert dat zulke onderwerpen nogal eens kunnen uitgroeien: over corona schreven we uiteindelijk meer dan 400 artikelen.

Preorders afzeggen

Achteraf gezien was het misschien wat onnodig dit bericht te schrijven. Het ging immers over preorders en dat is al minder relevant dan de normale verkoop. Bovendien zei Nintendo dat het alleen om preorders in de Verenigde Staten ging. De redacteur van dienst, ondergetekende, schreef het artikel omdat nog niet helemaal zeker was of, en zo ja wat, dit zou betekenen voor Nederland en België. Het was vrijdagavond: we verwachtten niet dat Nintendo snel op onze vragen zou reageren en besloten daarom te publiceren met die disclaimer in de tekst. Kort na publicatie reageerde Nintendo. Nee, dit had geen effect op Europa. Dat vermoedden meerdere lezers ook al, maar het was goed om die bevestiging nog eens te krijgen.

We schreven aanvankelijk over het uitstellen van Nintendo Switch 2-preorders.

Als we twijfelen of we nieuws moeten brengen of niet, zijn er verschillende factoren die we tegen elkaar afwegen. Een belangrijke daarvan is hoeveel invloed iets heeft of kan hebben op lezers. Als de preorders inderdaad alleen in de VS worden opgeschort, is dat niet zo interessant voor Nederlanders en Belgen. In dat kader was het achteraf ook beter geweest om dit nieuwsartikel over Framework niet te brengen; daarvan wisten we zeker dat het bedrijf de preorders alleen in de VS wilde schrappen. Bovendien was dat een tijdelijke maatregel. Daar gaan we in de toekomst scherper op zijn.

Verwarring

We zagen snel verwarring ontstaan over de heffingen op elektronica. Die toekomst laat zich wel lastig voorspellen. Trump bezorgt ons moeilijk werk: hoe moeten we nou de ene dag schrijven dat er importheffingen komen op elektronica en dan een dag later dat dat toch weer niet gebeurt, om vervolgens alleen maar verwarring te zien ontstaan door de onbegrijpelijke communicatiestijl van de Amerikaanse president? Eerder schreven we al eens in een blogpost dat we niet zomaar meer schrijven over alle willekeurige uitspraken van Elon Musk. Die belooft immers van alles, maar maakt weinig ervan waar.

Bij de president van Amerika, misschien wel de machtigste man ter wereld, zouden we dat het liefst ook willen doen, al is dat wel moeilijker: wat hij zegt is vanwege zijn positie bijna per definitie nieuwswaardig, zelfs als het onzin is. In sommige gevallen negeren we Trumps uitspraken, omdat die niet te verifiëren zijn. Zijn bewering dat hij TSMC heeft gedreigd met hoge belastingen is precies dat: een bewering. Aangezien Trump regelmatig uitspraken doet die achteraf niet blijken te kloppen, proberen we zijn nieuws alleen nog te brengen als daaruit iets concreets lijkt te komen, zoals wanneer hij een decreet uitvaardigt.

Duiding van experts

Specifiek rondom importheffingen is het moeilijk om dat nieuws goed te duiden. Het onderwerp voelt groot, omvat veel sectoren en heeft duidelijk een impact op Nederland, België en de wereld in het algemeen. Veel technologie wordt mogelijk duurder, het kan ASML treffen en producten worden misschien toch uitgesteld. In zulke gevallen gaan we meteen in discussie over wat we ermee kunnen. Kunnen we hier een achtergrondartikel over schrijven en zo ja, waarover moet dat dan gaan?

We moesten al snel concluderen dat dat in dit geval niet zomaar kan. In de eerste plaats omdat we technerds zijn en geen economen. We weten echt wel het een en ander over economie, maar macro-economische vergezichten rondom de internationale aanvoerketens van technologie? Daar moet je experts voor vinden. Maar buiten Trumps kleine cirkeltje jaknikkers is er vrijwel niemand ter wereld die gelooft dat de huidige strategie werkt. Het is zelfs maar de vraag óf er strategie is, getuige Trumps heen-en-weergedreig over heffingen op elektronica.

Washington-watchen

Dat maakt het voor ons ook meteen heel moeilijk deze toch wel belangrijke ontwikkelingen te duiden. Experts die we kunnen aanhalen, vallen namelijk al snel in de categorie Washington-watchers: ze proberen aanwijzingen te ontwaren in de chaos die uit het Witte Huis komt, maar blijven altijd hangen in interpretatie en speculatie.

Trumps planning rondom importheffingen is moeilijk te doorgronden. We zullen daar de komende weken, maanden en misschien zelfs jaren nog erg scherp op moeten blijven en ons afvragen: wat is voor ons nieuwswaardig en wat niet? Die discussie blijft met een beetje pech net zolang als de importheffingen blijven.