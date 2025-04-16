ASML verwacht tot 35 miljard euro omzet in 2025 ondanks onzekerheid heffingen

Chipmachinefabrikant ASML zegt de onzekerheid rond de Amerikaanse importheffingen te merken, maar stelt de omzetverwachting voor 2025 niet bij. Het Veldhovense bedrijf verwacht nog steeds 30 tot 35 miljard euro omzet te realiseren.

ASML boekte in het eerste kwartaal van 2025 een netto-omzet van 7,7 miljard euro, in lijn met wat de chipmachinefabrikant vooraf had verwacht. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van het bedrijf. De omzet lag daarmee 50 procent hoger dan een jaar eerder. Ook de brutomarge was 54 procent hoger dan verwacht. Het bedrijf behaalde in het eerste kwartaal een nettowinst van bijna 2,4 miljard euro, onder andere door het leveren van zijn vijfde high-NA-euvsysteem. Wel kwamen er minder nieuwe orders binnen dan aanvankelijk werd verwacht.

Volgens ASML-topman Christophe Fouquet ondersteunen gesprekken met klanten de verwachting dat 2025 en 2026 groeijaren worden. ASML verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar een netto-omzet tussen de 7,2 en 7,7 miljard euro, met een brutomarge tussen de 50 en 53 procent. De totale nettojaaromzet in 2025 komt naar verwachting uit tussen de 30 en 35 miljard euro, met een brutomarge tussen de 51 en 53 procent. De topman zegt dat AI de belangrijkste groeimotor in de chipsector blijft.

Fouquet waarschuwt tegelijkertijd voor de toegenomen onzekerheid van de Amerikaanse importheffingen op de macro-economie. "De situatie zal nog enige tijd dynamisch blijven." De Amerikaanse president Donald Trump kondigde onlangs importheffingen aan. Hoewel de nieuwe heffingen niet gelden voor de chipsector, kijkt Trumps team naar eigen zeggen wel naar aparte maatregelen voor de chipindustrie. Daardoor worden machines en onderdelen die vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd mogelijk duurder. ASML werkt samen met andere chipbedrijven om de gevolgen van de importheffingen te beperken.