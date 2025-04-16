ASML verwacht tot 35 miljard euro omzet in 2025 ondanks onzekerheid heffingen

Chipmachinefabrikant ASML zegt de onzekerheid rond de Amerikaanse importheffingen te merken, maar stelt de omzetverwachting voor 2025 niet bij. Het Veldhovense bedrijf verwacht nog steeds 30 tot 35 miljard euro omzet te realiseren.

ASML boekte in het eerste kwartaal van 2025 een netto-omzet van 7,7 miljard euro, in lijn met wat de chipmachinefabrikant vooraf had verwacht. Dat blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van het bedrijf. De omzet lag daarmee 50 procent hoger dan een jaar eerder. Ook de brutomarge was 54 procent hoger dan verwacht. Het bedrijf behaalde in het eerste kwartaal een nettowinst van bijna 2,4 miljard euro, onder andere door het leveren van zijn vijfde high-NA-euvsysteem. Wel kwamen er minder nieuwe orders binnen dan aanvankelijk werd verwacht.

Volgens ASML-topman Christophe Fouquet ondersteunen gesprekken met klanten de verwachting dat 2025 en 2026 groeijaren worden. ASML verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar een netto-omzet tussen de 7,2 en 7,7 miljard euro, met een brutomarge tussen de 50 en 53 procent. De totale nettojaaromzet in 2025 komt naar verwachting uit tussen de 30 en 35 miljard euro, met een brutomarge tussen de 51 en 53 procent. De topman zegt dat AI de belangrijkste groeimotor in de chipsector blijft.

Fouquet waarschuwt tegelijkertijd voor de toegenomen onzekerheid van de Amerikaanse importheffingen op de macro-economie. "De situatie zal nog enige tijd dynamisch blijven." De Amerikaanse president Donald Trump kondigde onlangs importheffingen aan. Hoewel de nieuwe heffingen niet gelden voor de chipsector, kijkt Trumps team naar eigen zeggen wel naar aparte maatregelen voor de chipindustrie. Daardoor worden machines en onderdelen die vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd mogelijk duurder. ASML werkt samen met andere chipbedrijven om de gevolgen van de importheffingen te beperken.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 16-04-2025 10:04
67 • submitter: kami124

16-04-2025 • 10:04

67

Submitter: kami124

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Reacties (67)

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Mosterd 16 april 2025 10:21
Waarom verkopen wij die machines niet meer aan China eigenlijk? Wij deden dat eerst als geste aan Amerika en vervolgens krijgen we met tarieven te maken, stank voor dank.
wildhagen
@Mosterd16 april 2025 10:24
Waarom verkopen wij die machines niet meer aan China eigenlijk? Wij deden dat eerst als geste aan Amerika en vervolgens krijgen we met tarieven te maken, stank voor dank.
Omdat de VS dat niet toestaat, ivm (export-)restricties.

Aangezien ASML machines technologie van Cymer (een Amerikaans bedrijf) gebruiken die nogal essentieel zijn (zonder die techniek geen werkende machine). Dus de VS kan via onze overheid bepalen (op basis van die Cymer-techniek) dat ASML die machines niet (of met zware restricties) mag exporteren naar China.

Heeft dus niets met een geste oid te maken, maar met hun beleid.
Mosterd @wildhagen16 april 2025 10:31
Cymer is van ASML lees ik op hun website:
Cymer is an independently operated business within the ASML group that develops, …
Plus het ging ook om ASML’s nieuwe EUV machines en volgens mij is Cymer alleen betrokken bij DUV?

Mijn punt blijft zo wel staan.
Nas T
@Mosterd16 april 2025 12:44
Je zegt daarmee dat als een buitenlands bedrijf een Amerikaans bedrijf bezit, de regels in Amerika dan niet meer gelden.
En ik weet niet waardoor je denkt dat het een geste is (dat kan, maar dat staat naar mijn weten niet vast), maar het vloeide voort uit de Wassenaar arrangement.
Maar de V.S. kan volgens mij via wetten dit soort zaken ook afdwingen, los van onze goodwill richting de V.S.

Voor ASML zal het financieel niet heel veel uitmaken. Het is niet zo dat als we niet aan China (mogen) verkopen, die machines niet verkopen. Er is vraag naar chips, wereldwijd, dus als die chips niet In land A gemaakt kunnen worden, zou dat wel kunnen in land B. En als China niet de meest geavanceerde machines kan kopen, zullen ze misschien wel geavanceerde chips kunnen maken, maar tegen een andere prijs (via multiple patterning).

Wat wel kan gebeuren, is dat China een lading techneuten gaat inzetten om zelf machines te maken. Nou verwacht ik daar nog niet heel veel van, een lithografische machine is namelijk extreem complex.
Het principe is vrij simpel: je hebt een ontwerp en je belicht resist waardoor je je bedoelde ontwerp kan realiseren.
Bij EUV is dit extreem complex. En even een kanttekening: de principes van EUV zijn al in de jaren '80 bedacht van de vorige eeuw. ASML heeft in de tijd van zijn bestaan continu onderzocht naar wat de beste machine in de toekomst moest zijn. Uiteindelijk werd dat EUV. Om dan te stellen dat er binnen twee jaar een alternatief voor EUV komt, lijkt me onwaarschijnlijk en naïef.

Om een idee te geven hoe een simpel idee van een ontwerp op een wafer met resist te belichten er uit ziet bij EUV: zorg dat je druppels tin in een diep vacuum kan schieten en dat je die met een laser kan raken. Eigenlijk meer dan één keer, want met een prepul maak je er een "pannenkoek" van, zodat je met het toegenomen oppervlak met een hoofdpuls meer energie uit de tin kan realiseren.
Dat diep vacuum is belangrijk, want lucht als medium absorbeert het "licht" van EUV. glas of een ander optisch medium (kwarts?diamant?) in lenzen ook, dus het optiek werkt met spiegels.

De nieuwste machines (high NA) werken met een anamorfisch optiek, waardoor je veldgrootte halveert.
Dat kun je dynamisch compenseren (dus sneller kleine velden belichten om uiteindelijk hetzelfde oppervlak te belichten). Het reticle (waar het ontwerp op staat), versnelt dan met 32G. Ter vergelijking: een F1 auto genereert max zo'n 4G, de Goliath achtbaan maximaal 5G, een straaljager maximaal 10G. En dat dus keer 8, 6 of 3 keer. Maar wel met nanometer precisie.

Succes met een concurrent voor EUV ;)
En als China het gaat lukken (en dat zal best wel, na verloop van tijd), dan kost het of veel tijd of heel veel inzet van mensen (en die hebben ze wel). Maar dat betekent ook, dat China die mensen niet ergens anders voor kan inzetten, en ik kan me voorstellen dat dat vanuit tactisch oogpunt uit de V.S. wel gunstig kan zijn.
rubenkemp @Nas T16 april 2025 17:41
Het lijkt me dat ASML de machines met reden aan Taiwan/China verkoopt. De bedrijven daar zijn gespecialiseerd op hun manier. Zo gespecialiseerd dat nvidia, amd, intel en samsung er (grote) delen van hun productie laten doen. Waarom zou Amerika anders niet willen dat ze naar China/Taiwan gaan? Omdat ze dan nog dominanter worden op de chipmarkt?

Ik zeg niet dat er elders geen markt en supply chains kunnen worden opgezet, maar de markt voor maken, verwerken en assembleren is zo groot daar, dat duurt 5 tot 15 jaar om het te verplaatsen of te automatiseren en mogelijkerwijs hierheen te halen (zoals men in Duitsland trachtte te doen met Intel). En wat gebeurt er als bijvoorbeeld China Taiwan binnenvalt?
Mr Game @Mosterd16 april 2025 11:11
Nee, dat blijft het niet. Ik heb het hier vorige week nog met iemand van ASML over gehad, en het is inderdaad niet mogelijk. ASML is weliswaar een Nederlands bedrijf, ja, maar de Amerikaanse tak is inmiddels zo belangrijk geworden dat ze in deze kwestie vastzitten.
honey @Mr Game16 april 2025 11:50
Best wel jammer. Het zou mooi zijn geweest als we met China de banden konden aantrekken. Het is een prachtig en innovatief land.
kdekker @honey16 april 2025 13:27
Een heel fijn land in te wonen ook. Ik zou zeggen: probeer een emigratie uit. De kans is dat je nooit meer terugkomt. 😜
Mit-46 @kdekker16 april 2025 13:44
Dat is lekker in de VS of Rusland. Het is allemaal 1 pot nat. Alsof alle mensen die geëmigreerd zijn naar de EU blij zijn.
AZC Ter Apel is elke dag een groot feest volgens de journaals.

Ik vind zijn bericht daarom zo gek nog niet (of het prachtig is weet ik niet, maar wat betreft de banden aanhalen). Onder Trump is gebleken dat je Westerlingen niet hoeft te vertrouwen omdat het Westerlingen zijn.

China wordt bij ons altijd bestempeld als vals. Rusland als gevaarlijk en de VS was onze grote vriend. Ook vals en gevaarlijk, maar wel "Westers" dus die lijken op ons. Jaja..

Think twice zou ik zeggen :)
The enemy of your enemy is your friend.

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 16 april 2025 13:49]

Mosterd @Mit-4616 april 2025 14:26
Aan de ene kant snap ik China wel, voor hun is het een risico om kant te kiezen voor Europa als Europa toch vasthoud aan loyaliteit Amerika (ivm Marshallplan en dergelijke). Dus zij houden wel vast aan Rusland, maar ook niet heel stevig.

Het wordt hoe dan ook een multipolaire wereld met Trump zo, en rap ook. De Euro wordt met de handelsoorlog tussen de dollar en de yuan veel te duur en zal ook niet gunstig zijn voor onze fabrieken (muv de consument, die profiteert enorm straks).
CivLord @Mosterd17 april 2025 13:12
China kiest niet voor een kant, ze houden banden met iedereen.

Ze kiezen ook niet vóór Rusland, ze kiezen er alleen niet tegen en doen niet mee met sancties.
China is helemaal niet zo blij met wat Rusland doet. Ze hebben al meerdere keren gezegd dat de soevereiniteit van andere landen gerespecteerd moet worden, maar ze hebben de Russische inval in Oekraïne niet ondubbelzinnig veroordeeld. De huidige situatie is wel heel voordelig voor China omdat ze de 'almachtige Putin' in een positie gedwongen hebben dat hij komt smeken of China Russisch gas/ olie/ andere producten voor een schijntje wil kopen en of ze dan op hun beurt Chinese technologie mogen kopen tegen mega-prijzen.

China zit niet te wachten op een grote agressieve buurman die verbondenheid met bevolkingsgroepen in andere landen gebruikt om die andere landen binnen te vallen. China heeft tal van bevolkingsgroepen die verbondenheid voelen met buurlanden (waaronder Rusland) en wil dat het voor iedereen duidelijk is dat landsgrenzen heilig zijn en dat er geen enkel excuus is voor landen om zich met bevolkingsgroepen in andere landen te bemoeien (tenzij het China goed uit komt uiteraard). Maar zolang Rusland de agressie beperkt tot de ander kant van het land, ver weg van China, gedogen ze het zolang ze Putin daarmee in een economische houdgreep hebben.
Wanneer Rusland het dichterbij zou proberen, bv. in Mongolië of Kazachstan, zou het onmiddellijk China tegenover zich hebben staan.
kdekker @Mit-4616 april 2025 15:53
Ik hoop dat je door had dat @honey behoorlijk wat sarcasme gebruikte (dat is mijn indruk), maar anders, verdiep je iets meer in China en je zult zien dat de vergelijking met de VS volkomen onterecht is. Met Rusland klopt de vergelijking wel mee.

Zowel China als Rusland zijn repressieve staten, waar een onwelvoegelijke mening zeer ongezond voor je is. Ons NL nieuws is nogal anti-Trump (en veelal terecht), maar daarmee is de VS niet hetzelfde als een China of Rusland. Uiteraard staat het je vrij om er zelf iets van te vinden.

Zolang er in de VS een rechter is die Trump durft terug te fluiten en er allerlei demonstraties zijn, waar iemand niet naar het strafkamp verdwijnt, is de vergelijking met Chine of Rusland compleet dwaas. Als je China niet vals vindt, zoek dan maar op: intelectueel eigendom schenden, staatsprotectie, Oegoren, Tibetanen etc. En zoek dan ook op vrijheden van minderheden (of dat nu moslim of christenen zijn, dat scheelt sterk per provincie, maar ze hebben daar echt niet de vrijheid zoals in de VS). Volgens mij spreken de feiten voor zich. Buitenlandse Chinezen laten zich doorgaans ook niet publiek uit over China, als ze daar nog (regelmatig) terugkomen (waar China niet uniek in is).

Overigens is de vijand van jou vijand geen vriend. Dat dit in bijv. Arabische landen wel 'soort van' geldt, maakt nog niet dat je vriend van elkaar bent, maar op z'n hoogst een gedeeld (twijfelachtig) belang hebt.

AZC Ter Apel staat hierbuiten. Dat is PVV geneuzel en VVD wanbeleid (jojo budgetten)

On topic: er zijn goede redenen om ASML technologie niet of lastiger, of met vertraging beschikbaar te maken voor China. Daar heeft de VS belang bij en als de grote baas kucht, hebben wij als piepklein land e.e.a. te slikken. Staat los van de kei/hork (doorstrepen wat niet van toepassing is) Trump _/-\o_ (effe duidelijk maken dat ik hier ook sarcasme gebruik)

[Reactie gewijzigd door kdekker op 16 april 2025 15:53]

Rimco @Mosterd16 april 2025 12:15
Het is andersom zelfs: Cymer is alleen betrokken bij EUV. Zij maken namelijk de lichtbron voor de EUV machines. Verder wordt er nog meer hardware en software in de VS gemaakt waardoor er ook oudere DUV machines onder de exportrestricties vallen.

Het probleem is dat onderdelen die worden (mede-)ontwikkeld door mensen die zich in de VS bevinden onder VS export regels vallen. Tenzij je die onderdelen (en bijbehorende technologie) niet meer gebruikt moet je je dus ook aan de regels van de VS houden.
Mosterd @Rimco16 april 2025 14:27
ASML bestond voor Cymer en zal vast ook na Cymer bestaan.
JelleDJs @Mosterd16 april 2025 12:45
review: Cto Martin van den Brink over de obstakels naar ASML's euv-alleenheer...

Wat ik hierin kan lezen is dat Cymer inderdaad is overgenomen door ASML, alleen Cymer staat nog steeds in San Diego, Amerika. (Denk ik. Denk niet dat ze in 2 jaar dat hele bedrijf naar Nederland hebben overgebracht.).

Dan lijkt het mij dat het alsnog onder de restricties kan gaan vallen.
magnifor @wildhagen16 april 2025 13:05
Maar we zouden wel wat strenger mogen opkomen voor onze soevereiniteit. Leuk dat Cymer amerikaans is maar zonder ASML heeft de amerikaanse big tech een super groot probleem op de lange termijn. Wat gaat meer pijn doen, een nederland zonder ASML of de vs zonder big tech? Ik denk het tweede. Haal de big tech weg en de amerikaanse economie stelt niks voor.
CivLord @magnifor17 april 2025 13:28
Zonder ASML is de big tech in de VS nog steeds big tech. (alleen ietsje minder big). Zolang de rest van de wereld ook geen ASML-machines heeft, heeft de VS geen achterstand op de rest.
En wanneer het nú een te grote investering is om concurrerende technologie naast ASML te ontwikkelen (of althans om dat binnen een paar jaar te doen) zal een vergelijkbare investering om vergelijkbare technologie te ontwikkelen waar je meteen monopolist in bent veel makkelijker zijn.
Noobie2010 @Mosterd16 april 2025 11:13
Omdat die machines gebaseerd zijn op patenten die in de VS ontwikkeld zijn. Verder leveren Amerikaanse toeleveranciers ook de componenten cruciaal voor deze installaties.
Indien de totale supply chain in handen was van ASML dan was de situatie totaal anders.

Als aandeelhouder van ASML zou ik me zorgen maken want Amerika is een dalende markt terwijl China/Azie opkomende markten zijn met veel meer potentie voor een onderneming als ASML.
TweakerCarlo @Mosterd16 april 2025 19:19
Wij verkopen helemaal niets. ASML verkoopt.
JP1980 16 april 2025 10:10
Dan wil je de industrie naar de VS halen, en ga je importheffingen voeren op de machines die in die fabrieken moeten komen. Briljant die Trump.
Richardus27 @JP198016 april 2025 10:17
Vooruitdenken is nou niet echt z'n sterkste kwaliteit, je zou denken dat er eerst wordt gekeken naar de ongekende logistieke opgave van "alle productie binnen eigen land halen" voordat zo'n plan erdoor wordt geduwd. Machines, grondstoffen, kennis, personeel, connecties met ketenpartners, handelsafspraken, vervoer en logistiek...
avlt @Richardus2716 april 2025 10:33
Het is gebaseerd op een totaal onbegrip voor hedendaagse globale leverketens en het misleiden van het kiezersvee in de rode staten. Die zijn er nog steeds vast van overtuigd dat de "tariffs" betaald worden door de landen waar de producten vandaan komen.

Wie weet, misschien dat ze het licht zien als opeens alles duurder wordt en met name voorheen goedkope zaken als kleding opeens tientallen dollars meer gaat kosten.
DiaZ_1986 @avlt16 april 2025 10:41
[...]
Wie weet, misschien dat ze het licht zien als opeens alles duurder wordt en met name voorheen goedkope zaken als kleding opeens tientallen dollars meer gaat kosten.
Ha, dan is het nog steeds de schuld van alle andere landen, dit kan nooit de schuld zijn van Trump zelf.

"Ik heb beloofd dat de prijzen omlaag gaan, zij zorgen er nu voor dat dit niet kan"
- D. Trump (waarschijnlijk)
Massive Mark @avlt16 april 2025 11:03
En wat nu als ik jou vertel dat een pelosi en obama een paar jaar terug precies hetzelfde zeiden. Inclusief de vergelijking qua cijfers. Geheugen van sommige is schrikbarend kort of hun inschatting wordt verblind door haat.
cold_as_ijs @Massive Mark16 april 2025 11:27
Je moet dingen wel in perspectief kunnen zien. Ja Obama heeft ook handelstarieven ingevoerd, maar dit was specifiek op banden en de tarieven golden specifiek voor China vanwege vermeende dumping praktijken. Economen zijn het daarover wel eens dat specifieke tarieven een positief effect kunnen hebben op de lange termijn. Maar ook in dit geval heeft het de VS heel veel gekost en heel weinig opgeleverd. Net zoals de tarieven van Trumps vorige termijn op wasmachines. Resultaat was 1000 extra banen in de VS en structurele prijsstijging van wasmachines en drogers uit zowel het buitenland als de VS.

Wat Trump doet met zijn tarieven is ongekend en een gigantische longshot. Kans is vrij groot dat het heel veel banen gaat kosten en leidt tot een wereldwijde recessie.
Massive Mark @cold_as_ijs16 april 2025 11:56
Kom op… eerlijk zijn. Waren het alleen banden?

En ik mag toch hopen dat je door hebt dat tarriffs niet zijn doel zijn maar een zero for zero het doel.
cold_as_ijs @Massive Mark16 april 2025 12:18
sorry mijn bronnen waren niet goed :D. Blijkbaar dus ook zonnepanelen en staal uit 8 landen.

Als ik het artikel van Steve Navarro mag geloven dat hij geplaatst heeft in "The Economist" is zero for zero ook helemaal niet het doel. Ze willen nieuwe handelsdeals afsluiten waarbij partners van de VS geen tarieven krijgen en militaire ondersteuning. Maar ze moeten dan wel hun munt waarde tov de dollar vastleggen nadat de dollar gedevalueerd is. Landen die niet akkoord zijn krijgen alsnog tarieven en geen militaire steun meer.

Maar los van wat het doel is, het gaat uiteindelijk om het resultaat. De kans dat dit een wereldwijde recessie is gewoon groot.
JP1980 @Massive Mark16 april 2025 12:24
Maak dan eerst ook een goed vergelijk, en kijk niet alleen naar het handelstekort. De VS heeft een hele grote dienstensector. Als je dat meerekent dan is het handelstekort met bijvoorbeeld Europa al een stuk kleiner.

Denk dat je iets teveel vertrouwen hebt in het 'strategisch' denken van Trump en te weinig zijn egocentrische stijl meeweegt in de beweegredenen waarom Trump iets wel of niet doet.
avlt @Massive Mark16 april 2025 11:12
Verfris mijn geheugen even: wanneer hebben Pelosi en Obama met importheffingen gedreigd, c.q. ingevoerd?
Massive Mark @avlt16 april 2025 11:50
Aller eerst moet ik dit op mn telefoon doen dus excuses.

Pelosi;

https://www.yahoo.com/new...WvLkPat634rMmCCuyfvEKGFta

The video, recorded on the House floor in June 1996, featured the lawmaker urging her colleagues to fight against the "status quo" trade policies that had contributed to America’s trade deficit with China. She specifically called on lawmakers to address the fact that American tariffs on Chinese goods paled in comparison to Chinese tariffs on U.S. goods.

YouTube: Viral clip shows Nancy Pelosi supporting tariffs on China in 1996: F...

"In terms of tariffs, it’s interesting to note that the average U.S. MFN [Most Favored Nation] tariff on Chinese goods coming into the United States is two percent, whereas the average MFN tariff on U.S. goods going into China is 35 percent."


Obama;

https://money.cnn.com/201...na-tire-tariff/index.html

President Obama slapped a stiff 35% tariff on Chinese tires in 2009 after American companies complained about unfair competition. They said China was flooding America with tires at low prices making it tough for U.S. companies to compete. The tire tariff gradually waned, and finally ended in 2012.

“I will go anywhere in the world to open new markets for American products. And I will not stand by when our competitors don’t play by the rules. We’ve brought trade cases against China at nearly twice the rate as the last administration – and it’s made a difference. Over a thousand Americans are working today because we stopped a surge in Chinese tires. But we need to do more. It’s not right when another country lets our movies, music, and software be pirated. It’s not fair when foreign manufacturers have a leg up on ours only because they’re heavily subsidized.”

-President Barack Obama, 1/24/2012


“I have made rigorous trade enforcement a central pillar of U.S. trade policy, and we have moved aggressively to protect American workers and to improve labor laws and working conditions with trading partners across the globe.”

-President Barack Obama, 5/19/2015
JP1980 @Massive Mark16 april 2025 12:21
Heffingen worden wel vaker gedaan en kunnen wel een doel dienen. Maar je moet toch ook wel het verschil erkennen. De één doet het chirurgisch en strategisch op bepaalde goederen en vaak als reactie op marktverstorende werking zoals staatssteun, en de ander plaatst gewoon heffingen op alle goederen van vrijwel alle landen (behalve landen met een dictator).

Je voelt in de basis toch wel aan dat je het invoeren van heffingen op grondstoffen die je land niet eens bezit toch absoluut krankzinnig is.
Massive Mark @JP198016 april 2025 16:08
Ligt er maar net aan hoe het jou uitgelegd wordt. Als de media een heisa maakt staan we hordes mensen op die hun achterste staan terwijl in het verleden hetzelfde gebeurden.

In indonesie mag apple geen iphone verkopen als je geen fabriek er neer zeg, hoor je niemand over. China heeft een paar dagen geleden 100% tarriffs voor canada op landbouw goederen, hoor je niemand over. Maar oh wee als trump 25% op europese autos doet (neg als doel beide naar de nul te gaan) en wij in de eu al jaaaaaaren 20% op EVs uit de VS vragen en zij 2,5% op ons. Als wij veeeeeel meer vragen hoor je niemand, vraagt trump 5% meer staat de wereld om zn kop.

Het is gewoon triest hoe blinde haat mensen tot hypocrieten maakt.
JP1980 @Massive Mark16 april 2025 17:07
Ik denk dat je een foute aanname maakt dat het om blinde haat gaat. Ik zie meer het tegenovergestelde gebeuren, blindelings volgen.

Je gaat ook niet inhoudelijk in op mijn stellingen, maar je komt alleen met andere voorbeelden die jouw narratief bij jou bevestigen. Wil ik nog wel op ingaan, ik kan geen concrete bron vinden namelijk. Maar volgens mij bedoel je de EV heffingen op in China geproduceerde auto's die (volgens de EU) oneerlijk staatssteun krijgen. En daar heeft Tesla dan weer last van omdat ze auto's bouwen in China. Ook BMW overigens.

Het punt is dat dit chirurgisch geplaatste heffingen zijn, en niet als een schot hagel op alle producten in van alle landen heffingen plaatsen. Maar jij ziet dit verschil dus niet. Over 'blind' gesproken.
Hert @Massive Mark16 april 2025 11:12
Wat heeft dat er mee te maken? Denk je dat dit een teamsport is? Als X A zegt dan is het goed maar las Y A zegt is het slecht of zo?
Jefrey Lijffijt @JP198016 april 2025 10:28
Nee hij wil graag mensen die vroeger een baan hadden die overbodig is geworden door veranderingen in de wereld (concurrentie, klimaat) die weer terugbezorgen. Olie & mijnen, auto-industrie, dat soort zaken. Banen in de staten waar ze rood stemmen. Het gaat niet om banen in de grootsteden of voor hoogopgeleiden, daar heeft hij geen band mee en die mensen stemmen niet op de republikeinen en al helemaal niet op Trump.
Hert @Jefrey Lijffijt16 april 2025 10:45
Dat klopt, maar de uitvoering van dat idee is wel volledig van de pot gerukt en gaat zijn doel allicht volledig missen. Dan was bv Biden's IRA veel beter uitgedacht.
CivLord @Jefrey Lijffijt17 april 2025 12:53
Maar er is helemaal niemand geïnteresseerd in laagbetaalde banen in de olie, mijnen en auto-industrie. Altans, geen republikeins stemmende Amerikanen. Niet-stemmende immigranten hebben er wel interesse in, maar durven niet meer naar het werk te komen uit angst massaal opgepakt en gedeporteerd te worden.
Hert @JP198016 april 2025 10:17
Er is ook geen alternatief om dat soort machines van te kopen, laat staan dat ze in de VS even een ASML concurrent uit de grond gaan stampen.

De tarieven an sich lijken me niet direct een probleem voor ASML (hun producten lijken me heel prijsinelastisch), de gevolgen daarvan, een wereldwijde recessie zou wel een deuk in hun cijfers kunnen slaan.
avlt @JP198016 april 2025 10:35
Kunnen wij geen exportheffingen naar de USA gaan heffen op de machines van ASML en met de opbrengsten een eigen chip-industrie in de EU creëren?
k995 16 april 2025 10:07
Dat die tarieven niet op chips zouden zitten klopt niet, die krijgen wel degelijk de standaard niet verhoogde tarieven.

Trump maakt er zoals vorige keer echt een boeltje van door zo incompetent te zijn.
MrMonkE @k99516 april 2025 13:31
Er was een lijstje met uitzonderingen.
Ik meen me t herinneren dat high end chips daar bij stonden en ook machines zoals ASML en ASMI die maken.
yevgeny 16 april 2025 10:17
Het echte nieuws is dat het orderboek voortaan niet meer per kwartaal bekend wordt gemaakt ...
Xbeek 16 april 2025 10:19
De ASML machines zijn cruciaal en noodzakelijk voor het beleid van Trump, om productie naar de VS te halen.
Linksom of rechtsom, Trump gaat zeker zorgen dat deze machines naar de VS komen, zonder gezichtsverlies voor zijn importheffingen.
dasiro 16 april 2025 19:00
Ook de brutomarge was 54 procent hoger dan verwacht.

...

ASML verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar een netto-omzet tussen de 7,2 en 7,7 miljard euro, met een brutomarge tussen de 50 en 53 procent.
niets schreeuwt monopolie harder dan deze percentages, waar eindklanten nodeloos hard voor opdraaien, want die marges worden aan de chipfabrikanten (TSMC, Samsung, Intel, ...) doorgerekend, die ze op hun beurt dan weer aan de chipdesigners (AMD, Apple, Qualcomm, ... ) doorrekenen en die ook weer de rekening doorschuiven naar de OEMS/ODM's en eindgebruikers.

Hoog tijd dat in deze sector (net zoals die van chipdesigners met Intel op kop) de SEP-status wordt ingevoerd om concurrentie te bevorderen.
PentaClover @dasiro16 april 2025 21:44
Dat is het bruto percentage t.o.v. de omzet en zegt natuurlijk helemaal niets. Daar gaan nog aardig wat kosten vanaf, afgelopen jaar was het netto winst percentage t.o.v. de omzet naar boven afgerond 26.8%
(bron: Jaarverslag ASML 2024)
In een cyclische markt waar er jaar op jaar flinke verschillen kunnen plaats vinden in omzet terwijl kosten gelijk blijven is dat niet buitensporig hoog en worden percentages tussen de 20% en 30% als gezond beschouwd.
CivLord @dasiro17 april 2025 13:34
Bruto marge is de marge die overblijft nadat alle lopende kosten zijn betaald. Dat is de marge waar investeringen en R&D uit betaald moet worden. Om aan de top te kunnen blijven moet ASML ettelijke miljarden per jaar investeren in onderzoek en nieuwe productiefaciliteiten. Wat ze uiteindelijk aan netto winst overhouden zal redelijk standaard zijn.
dasiro @CivLord17 april 2025 17:09
Om aan de top te kunnen blijven moet ASML ettelijke miljarden per jaar investeren
en dat zijn dus miljarden die niet naar concurrenten kunnen gaan om hetzelfde niveau te bereiken, het voordeel van een monopolie is dat je het zo in stand kan houden, het nadeel is voor je klanten.
CivLord @dasiro18 april 2025 11:34
Klopt. Dat is geen winst die over meerdere concurrenten verspreid wordt.
Maar wanneer hetzelfde bedrag over meerdere concurrenten verspreid wordt voor R&D, zal een groot deel van die R&D elkaar overlappen, waardoor de totale technologische ontwikkeling sterk zal verminderen. Nu het enkel bij ASML aan R&D besteedt wordt krijg je de maximale technologische ontwikkeling.

Een monopolie is niet per definitie slecht. Zolang het voordeel van dat monopolie besteedt wordt om de technologie verder te helpen, waar alle chipmakers en gebruikers voordeel van hebben en het monopolie niet misbruikt wordt om de prijzen zo hoog mogelijk op te drijven en de winst wordt gebruikt om (mogelijke) concurrenten dwars te zitten en de zakken van de aandeelhouders te spekken en nauwelijks aan R&D wordt gedaan.

Hoe verhouden zich de prijzen van de chipmachines waarbij ASML wél concurrenten heeft met de chipmachines waar ASML monopolist is? Staat dat in verhouding met de extra mogelijkheden? Of is het vele malen hoger?
dasiro @CivLord18 april 2025 12:43
Maar wanneer hetzelfde bedrag over meerdere concurrenten verspreid wordt voor R&D, zal een groot deel van die R&D elkaar overlappen, waardoor de totale technologische ontwikkeling sterk zal verminderen. Nu het enkel bij ASML aan R&D besteedt wordt krijg je de maximale technologische ontwikkeling.
volgens die redenering zou AMD zijn Ryzen architectuur nooit hebben kunnen ontwikkelen en zou Intel nog steeds alleenheerser moeten zijn met Netburst (en opvolgers) en nooit het big.little design van Alder Lake ontworpen hebben.
Een monopolie is niet per definitie slecht. Zolang het voordeel van dat monopolie besteedt wordt om de technologie verder te helpen, waar alle chipmakers en gebruikers voordeel van hebben
daarvoor dient dus juist de status van het Standard Essential Patent
en het monopolie niet misbruikt wordt om de prijzen zo hoog mogelijk op te drijven en de winst wordt gebruikt om (mogelijke) concurrenten dwars te zitten en de zakken van de aandeelhouders te spekken en nauwelijks aan R&D wordt gedaan.
wat nu dus het geval is
Hoe verhouden zich de prijzen van de chipmachines waarbij ASML wél concurrenten heeft met de chipmachines waar ASML monopolist is? Staat dat in verhouding met de extra mogelijkheden? Of is het vele malen hoger?
ik ben geen chipfabrikant, dus kan je niet zeggen of die in verhouding zijn aangezien dit allemaal vertrouwelijke info is, laat staan dat we weten wat de marges op die machines zijn, maar zelfs dat is naast de kwestie. Ook met duopolies en beperkte aantallen aanbieders kan er misbruik gemaakt worden van die positie (zie het aantal telecom-operatoren in België) en als dat onderling besproken wordt, noemen we dit zelfs illegale prijsafspraken ipv gezonde concurrentie.
CivLord @dasiro19 april 2025 07:25
Wil jij beweren dat ASML nauwelijks aan R&D doet en dat alle winst in de zakken van de aandeelhouders verdwijnt?
Dan denk ik dat we het over twee verschillende ASML's hebben.
dasiro @CivLord19 april 2025 08:40
Ik beweer dat er te hoge marges zijn door een monopolie en dat er hierdoor concurrenten geen kans hebben om op hetzelfde niveau te komen, omdat er winsten worden weggesluisd die in een ander bedrijf naar R&D hadden kunnen gaan.
PentaClover @dasiro20 april 2025 21:58
De netto winst percentages zijn markt conform en gezond voor dit soort bedrijven, dus die bewering is niets meer dan dat, jou mening die nergens op gebaseerd is anders dan een onderbuik gevoel.
Met divident uitkeringen die schommelen tussen de 1%-2% van de beurskoers per aandeel lijkt me ook niet dat er geld weggesluisd wordt naar aandeel houders door ze excessief te belonen.
polli_ 21 april 2025 01:04
Edit dubbel.

[Reactie gewijzigd door polli_ op 21 april 2025 01:04]

Noobie2010 @GoogleWave16 april 2025 11:17
ASML maakt gebruik van unieke technologie die een ultra lange doorlooptijd hebben. Het duurt minimaal 30 jaar voordat China iets dergelijks op poten heeft gezet. Als dat zo makkelijk was dan hadden ze het allang gedaan. Verder kan China de research op dit gebied niet 1-2-3 kopiëren omdat er patenten aan gekoppeld zijn.
De kans dat China iets anders creëert op dit gebied (Lithografie) acht ik hoger dan dat zij een nieuwe ASML gaan creëren. Qua ontwikkelde human capital acht ik China heel hoog in, veel verder dan de VS, vandaar mijn prognose.
polli_ @Noobie201016 april 2025 11:28
Huawei is al een EUV LDP lithografie machine aan het bouwen. Schijnt dit jaar de trail productie voor gestart wordt. Verwachting is dat ze over niet al te lange termijn onafhankelijk gaan zijn van ASML.
Noobie2010 @polli_16 april 2025 13:01
We zullen zien wat er gaat gebeuren. Vooralsnog denk ik dat de voorsprong van ASML zo groot is dat het vrij onmogelijk is om in hun industrie mee te gaan spelen.
sympa @Noobie201016 april 2025 14:12
"Goed genoeg" is tegenwoordig wel goed genoeg lijkt het. Gebruik je 2 keer zoveel energie voor hetzelfde werk, jammer van de planeet, maar dat was dat AI-gedoe toch al.
xxs @Noobie201016 april 2025 15:41
China is altijd van de lange adem, die snappen het spelletje beter dan wie dan ook.
dasiro @xxs17 april 2025 07:24
inderdaad, ze hebben nog steeds de status van 2e wereldland, terwijl het de 2e grootste economie ter wereld is en de fabriek van de wereld was/is. 30 jaar geleden was die status nog correct, maar ondertussen schieten ze wel landers naar de maan en mars, terwijl velen bij ons nog dénken dat het alleen maar hersenloze fabrieksmedewerkers zijn.
polli_ @Noobie201016 april 2025 17:11
Daar heb ik mijn twijfels over. Ik verwacht dat ze in China op korte termijn EUV LDP en daarnaast ook SSMB-EUV werkend krijgen. Beide een prima alternatief op de techniek die ASML gebruikt. Misschien zelfs beter. Of ze het gaan exporteren is een andere vraag. Maar zeker weten worden deze technieken gebruikt voor het produceren van kleine chips in China. De vraag hoeveel ze dat gaan voelen bij ASML. Volgens een tweakers nieuwsbericht is China is de belangrijkste klant van ASML.; ongeveer de helft van de omzet uit machineverkopen kwam uit dat land.
PentaClover @polli_16 april 2025 21:29
EUV maken met Laser assisted Discharge produced Plasma (LDP) kost niet veel engineering moeite om er een paar Watt EUV uit te krijgen, maar het schaalt niet naar hogere vermogens, dus voor massa productie van chips totaal ongeschikt.

SSMB of vrije electron laser om EUV te maken heeft wat safety aspecten waar in China misschien wat minder zwaar aan getilt wordt dan in andere delen van de wereld, maar is in tegenstelling tot LDP prima in staat om hoge vermogens EUV te produceren, wordt alleen wel een beetje onpraktisch als je per litho machine een versneller moet bouwen, die nemen best veel plek in namelijk.

Beide zijn dus geen prima alternatief en zeker niet beter.
polli_ @PentaClover17 april 2025 18:51
De nadelen van LDP euv zijn bekend. Vandaar dat ze in China ook op SSMB-EUV hebben gewed. Aan de andere kant is LDP aanpak kleiner en meer kosten effectief dan LPP aanpak.

SSMB-EUV is op de lange termijn toch een veel beter alternatief dan LPP-euv. Als ze dat werkend krijgen dam zitten daar veel voordelen aan. Aan een SSMB aanpak zitten natuurlijk ook nadelen, zoals groter van omvang dan een LPP euv machine. Maar dat nemen zo voor lief in China. Als ze maar high-end chips kunnen produceren onafhankelijk van het Westen. We gaan het zien. Maar 1 ding is duidelijk dat ze opzoek zijn naar een alternatief op ASML.

[Reactie gewijzigd door polli_ op 17 april 2025 18:52]

PentaClover @polli_20 april 2025 22:37
Als je met een LDP source slechts 1% van het EUV vermogen kan leveren ten opzichte van een LPP source (en ja daar hebben we het nu over tegenwordig met de sprongen die de LPP source gemaakt heeft de afgelopen jaren), dan heb je dus 100x zo veel lithography machines (en EUV sources) nodig om de zelfde hoeveelheid wafers te kunnen produceren per dag. Ik zou dat niet kleiner of kosten effectiever noemen, eerder kansloos.

De EUV litho machine is niet veel groter bij SSMB, maar de EUV source wel, afhankelijk van hoe energie efficient en veilig je het geheel wilt ontwerpen moet je dan snel denken aan een oppervlakte van 40m x 80m per electronen versneller / EUV source.

Stel je eens voor een kleine Fab van 20 litho machines, waar ga je die 20 electronen versnellers laten ? Buiten rondom de Fab onder de grond zal je misschien denken, maar dan moet je wel een EUV beam transport bouwen, vacuum buizen over lange afstanden, want EUV wordt door alles geabsorbeerd, en bij elke spiegel verlies je 20%-30% van je EUV vermogen dat je uit de versneller weet te halen dus het aantal bochten wil je minimaliseren.

Begrijp me niet verkeerd, als je als China geen LPP EUV source + litho machine hebt, dan ga je zelf iets ontwikkelen, maar LDP en SSMB zijn echt niet beter zoals je beweerd.
polli_ @PentaClover21 april 2025 01:04
SSMB biedt een hoger gemiddeld vermogen van meer dan 1 kW en een continue golfuitvoer die chipschade vermindert.

[Reactie gewijzigd door polli_ op 21 april 2025 10:51]

xxs @Noobie201016 april 2025 15:44
Er was geen directe noodzaak om een eigen EUV machine te ontwikkelen omdat ze zo’n ding gewoon op de markt konden kopen. Nu zo’n ding niet meer te koop is voor de Chinezen zijn ze zelf als een malle gaan ontwikkelen als ze dat al niet waren.

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