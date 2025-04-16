Beheer van CVE-bugs komt in gevaar door verlopen contract met Mitre Corporation

Mitre, de beheerder achter de veelgebruikte Common Vulnerabilities and Exposures-database, krijgt geen subsidie meer van de Amerikaanse overheid. Daarmee is er een grote kans dat kwetsbaarheden niet goed meer worden bijgehouden door een publieke instantie.

Het bestuur van The Mitre Corporation schrijft in een brief dat het contract tussen Mitre en het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid vanaf woensdag stopt. Dat betekent dat de stichting veel minder geld krijgt voor het bijhouden van de database die ze zo'n 25 jaar geleden opzette. Mitre is een non-profitorganisatie die het grootste deel van haar subsidie van de National Cyber Security Division van het Department of Homeland Security ontvangt.

Een van de belangrijkste, of in ieder geval impactvolste taken van Mitre is het beheer van het CVE-programma. CVE, wat staat voor Common Vulnerabilities and Exposures, is een standaard waarmee softwarekwetsbaarheden worden bijgehouden. In die standaard staat bijvoorbeeld beschreven op welke manier kwetsbaarheden op hun manier moeten worden beschreven, welke status die krijgen en op welke datum een bug is ontdekt.

Een andere belangrijke taak van het aanmaken van CVE's is de nummering. Iedere kwetsbaarheid krijgt een CVE-volgnummer waarin ook het jaartal wordt opgenomen. Die volgnummers worden bijgehouden in de CVE-database. Die wordt door vrijwel alle securityprofessionals wereldwijd gevolgd om te bepalen welke kwetsbaarheden er zijn ontdekt en met welke prioriteit die moeten worden gepatcht. Mitre is de organisatie die ook die database beheert. Sommige instanties volgen hun eigen volgnummerconventies, zoals het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum of het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology, maar die zijn doorgaans wel gelinkt aan de CVE-database omdat dat de meestgebruikte is. Jen Easterly, voormalig hoofd van de Amerikaanse Cybersecurity Infrastructure and Security Agency, noemt het CVE-systeem 'een van de belangrijkste pilaren van moderne cybersecurity'.

Nu The Mitre Corporation geen subsidie meer krijgt, is er een risico dat bugs niet meer op de juiste manier worden bijgehouden, waarschuwt de organisatie. "Als onze dienstverlening onderbroken wordt, verwachten we meerdere effecten op het CVE-systeem, waaronder het afzwakken van de nationale kwetsbaarhedendatabase en -adviezen, incident response en allerlei vormen van kritieke infrastructuur", schrijft de stichting.

Naast het CVE-programma beheert Mitre ook het CWE-programma. Dat staat voor het Common Weakness Enumeration-systeem. CWE is een database waarbij kwetsbaarheden zelf worden uitgelegd en bijgehouden; zo is er een CWE voor een specifieke out-of-bounds write-bug of voor bugs waarbij input verkeerd wordt gevalideerd. Zulke gestandaardiseerde beschrijvingen kunnen beveiligingsprofessionals helpen hun kwetsbaarheden te repareren. Ook die CWE-database kan zonder subsidie niet meer worden bijgewerkt.

Het is niet duidelijk waarom het contract met Mitre is gestopt, of in ieder geval niet is verlengd. De Amerikaanse regering probeert op dit moment, onder leiding van Elon Musk, overheidsuitgaven terug te dringen. Daarbij lijken er bij veel verschillende afdelingen contracten plotseling te worden opgezegd, vaak zonder duidelijkheid of uitleg. Jen Easterly zegt op LinkedIn signalen te ontvangen dat het contract alsnog wordt verlengd, maar die zijn vooralsnog onbevestigd.