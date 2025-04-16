Amerikaans cybersecurityagentschap redt CVE-programma met financiering

Het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency gaat de financiering voor het beheer van de CVE-database en -infrastructuur voortzetten. De CISA zegt in een verklaring dat het een contract daarvoor verlengt.

De CISA schrijft dat in een verklaring aan Tweakers. Het cybersecurityagentschap erkent het belang van het CVE-programma en noemt dat 'een prioriteit' voor de organisatie. "Gisteravond heeft de CISA de option period van het contract uitgevoerd om te zorgen dat er geen onderbreking in kritieke CVE-diensten is", zegt de organisatie.

Het gaat om het contract met de Mitre Corporation. Op woensdagochtend kwam naar buiten dat het contract tussen Mitre en de Amerikaanse overheid was verlopen. Daardoor zou de organisatie geen financiering meer ontvangen. Nu spreekt de CISA over een option period. Dat is in Amerikaanse overheidscontracten een gebruikelijke stap om verlopen contracten met een extra periode te verlengen.

Het is officieel niet bekend met welke periode het contract wordt verlengd, maar Tweakers heeft vernomen dat dit voor minder dan een jaar is. Het contract liep tussen Mitre en het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, waar de CISA onder valt.