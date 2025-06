Britse marktautoriteit oordeelt weer dat Meta gifjesplatform Giphy moet verkopen

De Competition and Markets Authority heeft opnieuw geoordeeld dat Meta het gifjesplatform Giphy moet verkopen. De aankoop van Giphy door Meta beperkt onder meer de keuze van social media voor Britse gebruikers, zegt de autoriteit.

De CMA schrijft dinsdag dat de overname van Giphy door Meta de toegang van andere socialemediaplatforms tot gifjes kan beperken. Hierdoor worden de platforms minder aantrekkelijk voor gebruikers en kunnen ze niet of onvoldoende concurreren met de platforms van Meta. Ook zegt de autoriteit dat Giphy door de overname geen potentiële concurrent meer is op de Britse advertentiemarkt, waardoor er onvoldoende innovatie plaatsvindt op deze markt.

Voor Meta's overname was Giphy volgens de CMA van plan om bedrijven te laten adverteren op zijn platform, waardoor Giphy een concurrent had kunnen worden van Meta. De enige manier om die problemen te voorkomen is om Giphy weer te verkopen, zegt de marktwaakhond. Meta heeft nog niet gereageerd op het besluit.

Meta kocht Giphy in 2020 voor 369 miljoen euro. In november vorig jaar oordeelde de CMA dat het Amerikaanse bedrijf Giphy weer moest verkopen en noemde daarbij dezelfde redenen als die in het huidige besluit. Meta ging in beroep tegen de beslissing en kreeg gelijk van de rechter, die het besluit vervolgens vernietigde. De rechter had namelijk bedenkingen over de aanpak van CMA. De waakhond zou bepaalde onderdelen niet correct hebben geraadpleegd en bepaalde onderzoeksbevindingen op onjuiste gronden hebben gebruikt of zwartgelakt. De CMA zei in juli dat het zijn besluit zou heroverwegen.