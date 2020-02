Kinderorganisaties vragen Facebook berichten niet e2e te versleutelen

Ruim honderd kinderorganisaties hebben Facebook in een brief gevraagd om de beslissing om Facebook-diensten te versleutelen, te herzien. Facebook wil Messenger en Instagram Direct van e2e-versleuteling voorzien, maar de kinderorganisaties vrezen voor de veiligheid van kinderen.

Volgens de open brief, ingezien door onder meer de BBC, zorgt de versleuteling ervoor dat kindermisbruikers 'een plek hebben om te verstoppen'. In hun brief vragen de organisaties aan Facebook of het bedrijf de plannen voor de uitrol van de encryptie wil stoppen, tot 'voldoende veiligheidsnetten' ingesteld zijn. De kinderorganisaties zeggen niet wat voor safeguards dit moeten zijn.

De organisaties wijzen erop dat Facebook nu juist de opsporing van misbruikers zou kunnen verbeteren, maar in plaats daarvan 'zichzelf verblindt'. De organisaties vinden dat Facebook financieel gewin of ontwerpkeuzes niet voor de veiligheid van kinderen zou moeten stellen. De organisaties worden aangevoerd door de Britse instelling The National Society for the Prevention of Cruelty to Children.

Facebook zegt in een reactie tegen de Britse publieke omroep de veiligheid van kinderen van kritiek belang te vinden. Het bedrijf zegt samen te werken met kinderveiligheidsexperts en 'voorop te staan' als het gaat om het veiligstellen van kinderen van uitbuiting. In 2018 zou Facebook 16,8 miljoen aanwijzingen van kindermisbruik te hebben doorgestuurd naar de Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Dit zou tot 2500 arrestaties hebben geleid. NCMEC verwacht dat de implementatie van e2e-versleuteling tot 70 procent minder Facebook-aanwijzingen kan leiden. Na versleuteling kan ook Facebook zelf immers de berichten niet meer lezen.

Wanneer de eind-tot-eindversleuteling beschikbaar moet komen, is niet bekend. Een Facebook-programmeur zei vorige maand nog dat de Messenger-implementatie hiervan 'jaren' kan duren. Mark Zuckerberg beloofde de versleuteling in maart vorig jaar, om Facebook meer privacyvriendelijk te maken. Eerder maakten de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië al bezwaar tegen de encryptie-plannen van Facebook.