Compal toont twee dualscreenlaptops en model met kantelbaar scherm

De laptopfabrikant Compal heeft drie nieuwe laptopontwerpen getoond. Twee daarvan, de Duo360 en de Duo360 X, hebben twee aanraakgevoelige schermen met afneembare toetsenborden. De derde laptop, de PivoBook, heeft een kantelbaar scherm met een landscape- en portraitstand.

De Duo360 is een dualscreenlaptop dat wordt geleverd met een afneembaar, leren toetsenbord dat ook dienst kan doen als beschermhoes. De laptop kan met twee modi werken; als laptop en in een Dual Screen Mode. In Laptop Mode ligt het toetsenbord op het onderste scherm en werkt de laptop als 'reguliere' laptop.

In Dual Screen Mode wordt het toetsenbord onder het onderste scherm gevouwen en zijn beide schermen zichtbaar en te gebruiken. De Duo360 kan ook als 'tent' worden neergezet, waarbij twee mensen tegelijk het apparaat kunnen gebruiken. Het toetsenbord heeft een lus waar een stylus in geborgen kan worden. De Duo360 lijkt qua opzet op de Microsoft Surface Neo.

Bij de Duo360 X gaat het om een apparaat met twee 13,3"-schermen, waarbij het onderste scherm een kickstand heeft. Daardoor krijgt de gebruiker twee rechtopstaande schermen te zien, die boven op elkaar staan. Dit heeft volgens Compal ergonomische voordelen. Ook de Duo360 X krijgt een afneembaar bluetooth-toetsenbord, al lijkt deze van metaal te zijn gemaakt in plaats van leer. Het toetsenbord kan tussen de twee schermen van de X worden opgeborgen.

Het derde Compal-model is de PivoBook. Deze laptop heeft een 14"-full-hd-oledscherm dat gekanteld kan worden van landscape- naar portraitstand en omgekeerd. Hiervoor hoeft het scherm niet van het apparaat afgehaald te worden, het lijkt er ook op dat het scherm niet afneembaar is. Compal zegt hiervoor een 'ingenieus' scharnier te hebben gebruikt, al is het niet duidelijk hoe dit scharnier precies werkt. Volgens Compal kan het scherm met één hand gekanteld worden.

De modellen werden wereldkundig gemaakt via de ontwerpprijs IF World Design Guide Award, net als de Compal FullVision. Dit is een laptop met een schuifbaar scherm, waar een tweede tabletscherm naast past. Compal is een original device manufacturer die laptops niet zelf op de markt brengt, maar deze produceert voor andere laptopfabrikanten die deze apparaten onder hun eigen merknaam op de markt brengen.