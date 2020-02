Google Maps laat gebruikers simpeler correcties doorgeven en krijgt nieuw icoon

De Android en iOS-apps van Google Maps krijgen vandaag een update, waarbij onder meer een nieuw icoon wordt doorgevoerd en het startmenu extra tabbladen krijgt. Daarmee kunnen gebruikers onder meer aanvullingen makkelijker doorgeven. Google Maps is vandaag 15 jaar oud.

Wie na de update Google Maps opent, krijgt in het startscherm onderaan drie nieuwe tabbladen te zien: Opgeslagen, Bijdragen en Updates. Het tabblad Voor jou komt met de update te vervallen. In Opgeslagen kunnen gebruikers locaties zien die andere gebruikers hebben opgeslagen en zijn geweest. Google geeft daarbij de voorbeelden bakkers en restaurants. In dit tabblad worden ook de opgeslagen locaties van een gebruiker weergeven.

In Bijdragen kunnen bezoekers eenvoudiger informatie naar Google uploaden. Hierbij gaat het om informatie als wegen, adressen en ontbrekende locaties. Ook recensies en foto's kunnen hier worden geüpload. Vermoedelijk wil Google hiermee ervoor zorgen dat het doorsturen van informatie laagdrempeliger wordt en er zo meer lokale informatie naar het bedrijf wordt toegestuurd.

Het tabblad Updates geeft gebruikers een feed met 'trending locaties'. Hierbij gaat het om locaties die door 'experts en uitgevers' zijn getipt. Ook gebruikers kunnen tips over locaties doorsturen. Dit tabblad lijkt hiermee veel op het tabblad Voor jou. Het pictogram van Google Maps is met de update ook nieuw: dit is vanaf nu een punaise met verschillende kleuren.

Naast de nieuwe functies die meteen beschikbaar zijn, kondigt Google ook aan dit jaar de ov-voorspellingen te willen uitbreiden. Vorig jaar introduceerde Google een indicatie van de drukte in bepaalde openbare vervoersmiddelen, zoals bussen. Vanaf maart moet daar ook geschatte informatie komen over de temperatuur, toegankelijkheid, aanwezigheid van een vrouwencompartiment, beveiliging en de hoeveelheid beschikbare wagons.

Google zegt dat de beschikbaarheid van deze functie per regio en vervoersbedrijf zal variëren. Informatie voor deze functionaliteit zal van eerdere reizigers komen. Gebruikers kunnen daarvoor een korte vragenlijst invullen.

Live View, de functie waarmee Maps routeaanwijzingen voor wandelaars kan weergeven in het camerabeeld, moet dit jaar ook uitgebreid worden. Gebruikers moeten straks snel kunnen zien hoever ze van hun bestemming verwijderd zijn en welke kant ze op moeten lopen.