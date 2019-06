Google Maps gaat drukte bussen in zes steden in de Benelux voorspellen

Google Maps gaat bij ov-reizen in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Brussel, Antwerpen en Gent een indicatie geven hoe druk bussen zijn. Dat gebeurt op basis van data van die buslijn uit de afgelopen tijd, zo zegt de zoekgigant.

De functie gaat vanaf donderdag live in 200 steden wereldwijd, meldt Google. In Nederland gaat het om Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, zegt Google-woordvoerder Rachid Finge. Hij laat in een privébericht weten dat het in België gaat om Antwerpen, Brussel en Gent.

De voorspelling van drukte in de bus werkt op basis van data uit het verleden van die buslijn. Google heeft onder meer data verzameld door gebruikers afgelopen maanden te vragen hoe druk bussen waren. Die data heeft het vermoedelijk samengevoegd met de locatiegeschiedenis van apparaten in de buurt, op dezelfde manier waarop het drukte op de weg berekent.