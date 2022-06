Facebook: kinderversie Instagram zal geen reclame bevatten

De kinderversie van Instagram zal geen reclame bevatten, zo heeft Facebook bekendgemaakt. Het bedrijf zegt samen te werken met experts op het gebied van kinderwelzijn bij de ontwikkeling van de app.

Bovendien ontwikkelt Facebook de app ook met in samenwerking met kenners op het gebied van privacy en geestelijk welzijn, meldt het bedrijf in een statement aan veel media, waaronder LA Times. Het is nog onbekend wanneer de versie van Instagram voor kinderen onder 13 jaar zou moeten uitkomen. Er kwam in maart al een gerucht naar buiten over de komst van de kinderversie van Instagram.

Facebook bevestigt de details na een oproep Amerikaanse officieren van justitie uit veertig Amerikaanse staten en diverse andere gebieden. Koepelorganisatie NAAG publiceerde maandag een brief van de functionarissen, waarin ze Facebook oproepen de kinderversie van Instagram niet te ontwikkelen. Daarin betogen zij dat een kinderversie van Instagram geen goede stap is, omdat kinderen niet goed zouden kunnen omgaan met het hebben van een Instagram-account en Facebook niet goed is in bescherming van belangen van kinderen.

De kinderversie van Instagram zou niet de eerste versie van een bekende app voor kinderen zijn. Facebook heeft ook al Messenger Kids. Google maakte bovendien YouTube Kids voor de jongste doelgroep. Instagram is nu beschikbaar vanaf 13 jaar.