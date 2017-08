Honeywell brengt slimme beveiligingscamera in Benelux uit

Honeywell heeft zijn intelligente beveiligingscamera in de Lyric-serie voor thuisgebruik in Nederland en België uitgebracht. De Lyric C1 heeft geluid- en bewegingsdetectie en slaat beelden van de afgelopen 24 uur gratis online op. De camera heeft een adviesprijs van 119 euro.

De Lyric C1 is 11,2 centimeter hoog en beschikt over een cameralens met een beeldhoek van 135 graden die 30fps-beelden opneemt in een resolutie van 720x576 pixels. Via een magnetische voet kan de beveiligingscamera op een vlak oppervlak geplaatst worden. Ook kan de camera aan de muur bevestigd worden. Volgens Honeywell biedt de Lyric C1 nachtzicht tot vijf meter afstand.

De camera werkt voornamelijk via de Lyric-app van Honeywell, die ook gebruikt wordt om andere smarthome-apparaten van het bedrijf te besturen. Via de app kan de gebruiker een livestream van de cameraopnames bekijken. De camera bevat een ingebouwde speaker en microfoon; de gebruiker kan via de smartphone-app communiceren met personen voor de camera. Indien er een rook- of koolmonoxidemelder in het huis afgaat, kan de beveiligingscamera het geluid hiervan detecteren en een notificatie van de melding naar de gebruiker sturen.

De camera slaat beelden 24 uur lang gratis via wifi online op en de verbinding hiervoor is versleuteld met 256bits end-to-end-encryptie. Honeywell levert een sd-kaart van 8GB mee waar beelden versleuteld opgeslagen kunnen worden als het wifinetwerk uitvalt. De gebruiker kan ook de bewegingsdetectie voor een bepaalde zone uitschakelen of speciale waarschuwingszones instellen. Er is daarnaast een geofencing-functie waarmee de camera kan reageren op basis van de locatie van de smartphone: zo kan de camera uitgeschakeld worden als bijvoorbeeld de gebruiker thuiskomt.