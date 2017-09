Brein schikt met uploader van Libra Release Team

Antipiraterijstichting Brein heeft een schikking getroffen met de voornaamste uploader en met oprichter van het Libra Release Team. De groep richtte zich met zijn releases op torrentnetwerken en usenet op de Nederlandse markt.

Brein heeft met beide leden van het Libra Release Team een schikking voor 8000 euro getroffen. De uploader heeft daarnaast een last onder dwangsom gekregen via een ex-parte verzoekschrift, van 2000 euro per dag, tot een maximum van 50.000. De uploader maakte auteursrechtelijk beschermde bestanden op het torrentnetwerk beschikbaar via Place2home.org en op usenet via de spotwebsite Place2home.net. In totaal heeft hij zo 800 bestanden online gezet, volgens Brein.

De stichting claimt dat Libra Release Team uit acht tot tien personen bestaat, met de uploader als sleutelfiguur. Om toegang te krijgen tot links naar films en tv-series op Place2home moesten gebruikers de uploader een bedankje sturen. Brein geeft als voorbeeld de film Snatched, waarvoor de uploader zo'n zeshonderd keer bedankt is.

Brein heeft de uploader niet eerst gesommeerd te stoppen met zijn handelingen. De stichting probeert meteen een ex-parte bevel te verkrijgen, volgens de organisatie omdat dit beter nageleefd wordt. De oprichter van het team, die al was gestopt met uploaden, is wel met een sommatie benaderd.