Google integreert Street View-beelden in Earth VR

Google heeft zijn Google Earth VR-app een update gegeven met 360-gradenbeelden van Street View. Gebruikers van een HTC Vive of Oculus Rift kunnen in de app beelden zien die door Google zelf en door anderen gemaakt zijn.

Dankzij de update kunnen gebruikers van Google Earth VR naar locaties op aarde gaan, daar naar het aardoppervlak bewegen en met een controller zien of er een Street View-weergave mogelijk is. Earth VR geeft dit aan door middel van een menu met een bol, die in vr te 'betreden' is om het panoramabeeld van die locatie weer te geven.

Google claimt dat er beelden van 85 landen verwerkt zijn in Earth VR, niet alleen gemaakt door het Street View-team maar ook gedeeld door andere gebruikers van de dienst. De app is beschikbaar voor de HTC Vive en Oculus Rift. Voor zijn eigen mobiele Daydream- en Cardboard-platformen heeft Google een aparte Street View-app.