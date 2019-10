Google haalt Daydream View-headset uit assortiment

Google stopt met het maken en verkopen van zijn Daydream View-headsets. De vr-headsets die een smartphone als beeldscherm gebruikt werkt ook niet met de Pixel 4-toestellen. Volgens Google wordt de Daydream View weinig gebruikt.

Het Daydream-platform is 'niet zo breed opgepakt door consumenten en ontwikkelaars als we hadden gehoopt', zegt Google tegen Variety. Volgens Google neemt het gebruik van de headset af en stopt het bedrijf daarom met de verkoop. De headset is ook niet compatibel met de nieuwe Pixel 4-smartphones; datzelfde gold overigens al voor de Pixel 3a-modellen.

Volgens Google stopt de ondersteuning voor het Daydream-platform niet. De Daydream-app en de bijbehorende downloadwinkel voor vr-apps blijven beschikbaar. Er lijkt echter geen nieuwe versie van de headset te komen en Google zegt niets over nieuwe plannen rondom het platform voor virtual reality.

Google zegt dat het veel potentie zag in vr met smartphones, maar zegt ook dat het na verloop van tijd duidelijk werd dat er beperkingen zijn en dat het daarom geen levensvatbare oplossing is voor de lange termijn. Gebruikers zouden er volgens Google niet happig op zijn om hun telefoon in een headset te stoppen omdat ze dan niet meer makkelijk bij de apps kunnen waar ze normaal de hele dag toegang toe hebben.

Het Daydream-platform werd in 2016 uitgebracht en is in feite een omgeving binnen Android voor vr-apps en -games. Google maakte een Daydream View-headset, een houder waar een telefoon in gestopt dient te worden en stelde het platform open voor andere fabrikanten. Lenovo maakte de Mirage Solo, een standalone-Daydream-headset, maar andere fabrikanten hebben zich daar nooit aan gewaagd. HTC kondigde wel een soortgelijk headset aan, maar bracht die nooit uit.

Veel Daydream-gebruikers zijn er vermoedelijk niet. HBO en Hulu stopten dit jaar met ondersteuning voor het vr-platform en Google stopte zelfs met zijn eigen Google Play Movies for Daydream. Google is dit jaar ook gestopt met de ontwikkeling van een camerasysteem voor 360-gradenvideo. De zoekgigant zegt tegen Variety dat er nu veel geïnvesteerd wordt in augmented reality, met toepassingen als Google Lens en ar-weergave in Maps en Search. Virtual reality lijkt binnen het bedrijf op een laag pitje te staan.