Sony brengt 360 Reality Audio deze herfst naar enkele streamingdiensten

Sony gaat aan het einde van deze herfst het eerder aangekondigde 360 Reality Audio uitbrengen voor enkele muziekstreamingdiensten. Deze technologie moet de luisteraar het idee geven dat hij midden in een muziekoptreden zit en het geluid dus van alle kanten komt.

Sony omschrijft 360 Reality Audio als een objectgebaseerde, ruimtelijke audiotechnologie en maakt deze beschikbaar voor luisteraars in de VS en Europa. Zij krijgen toegang tot ongeveer duizend muzieknummers van verschillende artiesten en kunnen daarvoor gebruikmaken van de streamingdiensten Amazon Music HD, Deezer, nugs.net en Tidal.

Bestaande geluidsopnames met meerdere sporen kunnen worden geconverteerd naar een formaat dat compatibel is met 360 Reality Audio. Sony heeft samen met het Europese Fraunhofer IIS een codec voor de technologie gemaakt die is gebaseerd op de open mpeg-h 3d-standaard.

De Japanse consumentenelektronicafabrikant introduceerde 360 Reality Audio begin dit jaar tijdens de CES in Las Vegas. Sony gaf toen aan dat elementen als de positie, afstand en hoek van bijvoorbeeld instrumenten in de studio meegenomen worden in de geluidsopnamen. Dit resulteert volgens Sony in een muziekbelevenis die aanvoelt als het bijwonen van een liveconcert. Het is overigens niet direct een alternatief voor surroundgeluid, aangezien de muziek niet afkomstig is van een vast aantal gepositioneerde kanalen rondom de luisteraar; het idee is dat de muziek uit allerlei verschillende ruimtelijke posities komt, ook van boven.

Volgens het Japanse bedrijf is 360 Reality Audio geschikt voor koptelefoons, mits er dan ook een smartphone wordt gebruikt met een app van een van de genoemde streamingdiensten. Daarnaast zijn speakers er geschikt voor, maar dan moeten ze wel het 360 Reality Audio-formaat kunnen decoderen, zoals de Echo Studio. Volgens Sony werkt het verder op speakers die Amazon Alexa en Chromecast-ondersteuning hebben ingebouwd, maar ook die apparaten moeten een decoder hebben. Sony zegt dat het samenwerkt met chipontwerpers als MediaTek, NXP en Qualcomm om de audiotechnologie te introduceren in apparaten waarin socs van deze bedrijven belanden.