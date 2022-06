Sony brengt draadloze tv-luidspreker in september uit voor 220 euro

Sony brengt zijn draadloze tv-luidspreker SRS-LSR200 in september in de Benelux uit voor 220 euro. Het apparaat werkt met een 2,3GHz-verbinding, heeft drie ingebouwde luidsprekers en een afstandsbediening die werkt met 'de meest bekende tv-merken'.

De Sony SRS-LSR200 is een draadloze speaker die is ontworpen voor gebruik met televisies. De luidspreker wordt geleverd met een basisstation die via een 3,5mm-kabel of optische kabel met een televisie kan worden verbonden. De verbinding tussen het basisstation en de speaker loopt over de 2,3GHz-band. Daarmee is een bereik van circa dertig meter mogelijk volgens Sony.

De speaker heeft drie 1W-luidsprekers naast elkaar. De twee buitenste speakers zijn voor het linker- en rechterkanaal, de middelste speaker is volgens Sony een stemluidspreker. Deze speaker moet vervorming beperken en een helder en duidelijk stemgeluid opleveren. Wanneer alle drie de speakers actief zijn, hebben de twee buitenste speakers een vermogen van 0,5W en heeft de binnenste speaker een vermogen van 1W.

Sony zegt dat de speaker ongeveer dertien uur meegaat op een acculading en in drie uur volledig is opgeladen op het basisstation. Dat basisstation wordt via een usb-c-kabel aangesloten aan het elektriciteitsnet. De speaker is 182x77x87mm groot en weegt 630 gram. Het basisstation heeft afmetingen van 194x25x105mm.

Met de speaker kunnen gebruikers volgens Sony het 'commentaar of plot' van een televisieprogramma bijhouden, zonder dat zij dichtbij de televisie hoeven te zitten. Zo zouden mensen volgens Sony een programma kunnen volgen terwijl ze in de keuken staan. De speaker is spatbestendig volgens de ipx2-norm.

De SRS-LSR200 krijgt Voice Zoom mee die 'elementen van de menselijke spraak detecteert en naar voren brengt'. De functie krijgt twee modi, bij de eerste modi worden stemmen op de voorgrond gebracht, bij de tweede modus worden hoge frequenties benadrukt. Voice Zoom kan ook door de gebruiker worden uitgeschakeld. Bovenop de speaker zit tot slot een afstandsbediening die werkt met infrarood en compatibel is met televisies van Sony, Hitachi, LG, Loewe, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp en Toshiba.