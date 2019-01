Sony introduceert 360 Reality Audio voor 'driedimensionale muziekbeleving'

Sony heeft op de CES-beurs in Las Vegas '360 Reality Audio' aangekondigd. Het gaat om een nieuwe codeertechnologie die luisteraars het gevoel moet geven dat het geluid uit alle richtingen komt.

De nieuwe codec is gebaseerd op MPEG-H 3D-audio. Door de ondersteuning van Sony’s objectgebaseerde audiotechnologie zijn elementen als zang, instrumenten en effecten volledig driedimensionaal hoorbaar, zo claimt de Japanse elektronicareus. Voor het bouwen van een ecosysteem rond 360 Reality Audio werkt Sony onder meer samen met muzieklabels en distributeurs. Het bedrijf levert tevens de noodzakelijke apparatuur om artiesten en producers in staat te stellen content te produceren.

Bij 360 Reality Audio worden elementen als de positie, afstand en hoek van bijvoorbeeld instrumenten in de studio meegenomen in de geluidsopnamen. Dit resulteert volgens Sony in een muziekbelevenis die aanvoelt als het bijwonen van een liveconcert. Bestaande geluidsopnames met meerdere sporen kunnen worden geconverteerd naar een formaat dat compatibel is met 360 Reality Audio. De technologie is zowel geschikt voor hoofdtelefoons als luidsprekers. Bij draadloze speakers ligt de focus op het reproduceren van een driedimensionale muziekbeleving via één afzonderlijke luidspreker. Ook andere fabrikanten van audioproducten kunnen gebruik maken van de nieuwe audiocodec.

Voor de distributie van 360 Reality Audio-content werkt Sony onder meer samen met Fraunhofer IIS, de grootste Europese organisatie voor toegepast onderzoek naar MPEG-H 3D Audio. Daarnaast zijn er partnerschappen met streamingservices om via een premiumpakket content aan te bieden. Ter gelegenheid van de introductie van 360 Reality Audio legde Sony een reeks concerten vast van onder meer The Wombats, AJR, Good Charlotte, Chris Lane, Jesse McCartne en Kodaline.

Het is niet voor het eerst dat Sony een eigen geluidsformaat ontwikkelt. Denk maar aan de atrac-compressie die voor het eerst gebruikt werd in minidisc-apparaten en later in de Walkmans van Sony. Een meer recent voorbeeld is ldac, een coderingstechnologie voor het draadloos streamen van hi-res audio.