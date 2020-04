Google Play Games krijgt functie om achievements met vrienden te vergelijken

Google heeft de Play Games-app aangepast zodat er meer nadruk ligt op sociale contacten met vrienden. Het wordt makkelijker om het profiel van vrienden te bekijken, en om achievements met anderen te vergelijken.

De 'Profiel'-knop waarmee gebruikers normaal gesproken naar hun eigen profiel gaan is nu vervangen door een 'Social'-knop. In die sectie wordt het makkelijker om vrienden uit te nodigen om een bepaalde game te spelen. Spelers die een vriend aanklikken uit de contactenlijst krijgen daarin ook te zien welke games die vrienden voor het laatst hebben gespeeld, en ze kunnen hun niveau's en achievements vergelijken als beide vrienden dezelfde spellen hebben. Gebruikers die voor het eerst naar de nieuwe social-sectie gaan krijgen daar direct ook de privacyinstellingen te zien. Ze kunnen dan instellen welke gegevens vrienden of juist iedereen mag bekijken. Ook kunnen ze bepalen of games toegang kunnen krijgen tot hun vriendenlijsten.

De veranderingen, die voor het eerst werden gespot door Android Police, zaten er al langer aan te komen, zo bleek eerder uit code in een bèta-versie. Nu lijkt de functie er definitief te zijn, al rolt Google die wel geleidelijk uit onder gebruikers.