ACM vraagt providers om belkosten fans van vlogger Snapking te vergoeden

Providers moeten gedupeerden van een belactie van een vlogger terugbetalen. Dat vindt de ACM. Vlogger Snapking maakt eerder dit jaar misbruik van een 0909-nummer. Het betaalnummer werd begin dit jaar 6450 keer gebeld door fans, na oproepen van de vlogger.

Vanwege misbruik van het telefoonnummer hebben consumenten recht op teruggave van de door hen gemaakte kosten en consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze 0909-nummers kunnen bellen zonder gedupeerd te worden, schrijft de ACM naar providers. De toezichthouder is van mening dat de aanbieders voor terugbetaling moeten zorgen en niet de partij die zich schuldig maakte aan het misbruik. Dat blijkt uit een document dat Tweakers ontving via Publeaks.

"De ACM benadrukt dat de wetgever heeft beoogd de aanbieder verantwoordelijk te stellen voor het terugbetalen van de onterecht geïnde kosten aan consumenten ten gevolge van nummermisbruik, ook al ligt de schuld niet bij de aanbieder maar bij degene die het misbruik van het nummer pleegt", staat in het document. Het gaat om een bedrag van in totaal ruim dertienduizend euro. ACM benadrukt dat vlogger Snapking het geld van zijn betaalnummer zelf nooit heeft ontvangen. De betalingen zijn opgeschort naar aanleiding van het onderzoek. Het geld is momenteel in handen van Vodafone/Ziggo, dat het betaalnummer leverde.

ACM-woordvoerder Pauline Gras bevestigt tegenover Tweakers dat de toezichthouder de brief op 12 juli naar alle Nederlandse providers heeft gestuurd. Aanvankelijk gaf de ACM de providers twee weken de tijd om eventueel bezwaar aan te tekenen, maar die periode is verlengd tot 1 september. Volgens de woordvoerder is de termijn verlengd op verzoek van providers. Nadat providers de kans hebben gekregen om te reageren, zal de ACM een besluit nemen.

De 0909-nummers zijn bedoeld voor amusement zoals spelletjes en prijsvragen. YouTube-vlogger Snapking van Snapentertainment riep op 20 maart zijn fans op het nummer 0909-0400528 te bellen. Elke honderdste beller zou met hem in contact komen, waarbij hij zou vertellen 'wie de echte moeder van zijn kind is'. Tussen 21 maart en 14 april belden er 6450 personen, maar slechts vijf keer kwam er een gesprek tot stand. Snapentertainment hield bellers onnodig lang in de wacht en de voorwaarden waren vaag en dubbelzinnig, constateerde de ACM, dat begin juni het nummer uit de lucht haalde.

Vanwege het misbruik mogen aanbieders geen betaling verlangen naar het nummer in de genoemde periode. Ze moeten binnen twee maanden na publicatie van het besluit klanten terugbetalen, ongeacht of die een klacht hebben ingediend.

De ACM meldt aan providers dat een belangrijk deel van consumentenvertrouwen is dat gedupeerden schade terug kunnen krijgen bij misbruik, met name als het om een groep zeer jonge consumenten gaat, zoals bij de Snapking het geval was. Verder overweegt de toezichthouder dat het om een grote groep consumenten gaat die elk voor een klein bedrag gedupeerd is. De kosten die ze moeten maken voor terugvordering zouden niet opwegen tegen de gemaakte belkosten. De ACM beroept zich op artikel 7.3c van de Telecommunicatiewet.