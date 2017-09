Fans die vlogger Snapking belden, krijgen kosten binnen twee maanden terug

Fans van vlogger Snapking krijgen binnenkort hun belkosten terug. Dat heeft toezichthouder ACM bepaald. Het gaat om kosten die tussen 21 maart en 14 april zijn gemaakt, nadat de vlogger fans had opgeroepen een betaalnummer te bellen, maar bijna niemand te woord stond.

De ACM zegt dat de bellers hun kosten binnen twee maanden terugkrijgen en dat ze daar niets voor hoeven te ondernemen. De toezichthouder wijst erop dat ze de kosten terugkrijgen van hun provider. Hoewel die zelf niets verkeerd hebben gedaan, bepaalt de wet in dit geval dat de providers de kosten aan hun klanten moeten terugbetalen.

In augustus bleek al dat de ACM van plan was om providers de gemaakte kosten terug te laten betalen. Toen zei de waakhond dat het geld nog steeds in handen was van VodafoneZiggo, dat het betaalnummer aanbood. Het geld is dan ook nooit bij Snapking aangekomen, omdat de betalingen werden opgeschort. In totaal belden er 6450 personen.

Snapking van Snapentertainment riep op 20 maart zijn fans op een bepaald 0909-nummer te bellen. Elke honderdste beller zou met hem in contact komen, waarbij hij zou vertellen 'wie de echte moeder van zijn kind is'. Tussen 21 maart en 14 april belden er 6450 personen, maar slechts vijf keer kwam er een gesprek tot stand. Snapentertainment hield bellers onnodig lang in de wacht en de voorwaarden waren vaag en dubbelzinnig, constateerde de ACM, die het nummer begin juni uit de lucht haalde.