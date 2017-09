Gerucht: T-Mobile gaat Amerikaanse tak samenvoegen met concurrent

T-Mobile zal volgens een nieuw gerucht binnen een maand aankondigen dat het zijn Amerikaanse tak gaat samenvoegen met concurrent Sprint. De twee providers hebben gezamenlijk minder abonnees dan marktleiders Verizon en AT&T.

T-Mobile-moederbedrijf Deutsche Telekom en andere aandeelhouders van de Amerikaanse tak zouden samen in het bezit komen van de meerderheid van de aandelen van het nieuwe bedrijf en dus de controle erover krijgen, meldt persbureau Reuters. De minderheid van de aandelen gaat naar de huidige eigenaren van Sprint, waaronder de Japanse provider Softbank.

Beide providers vinden de fusie nodig, omdat het gaat om kleine providers. Verizon en AT&T hebben ieder meer dan 130 miljoen klanten. T-Mobile heeft er rond 72 miljoen in de Verenigde Staten, Sprint komt tot 58 miljoen. Samen komen ze dus tot ongeveer 130 miljoen. In omzet is het ongeveer hetzelfde verhaal; ze halen gezamenlijk de grote concurrenten niet in.

Het is nog onbekend of beide bedrijven toestemming zullen krijgen voor de overname. Een paar jaar geleden zou Sprint een overname van de Amerikaanse tak van T-Mobile hebben overwogen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Een van de redenen zou zijn geweest dat het lastig geweest zou zijn om goedkeuring te krijgen van de autoriteiten. Geen van beide providers heeft gereageerd op het gerucht. Omdat het gaat om een samenvoeging van de Amerikaanse tak van T-Mobile, zou het geen rechtstreekse gevolgen hebben voor klanten van de provider in Nederland.