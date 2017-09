Intel stopt met zelfstandige vr-bril vanwege gebrek aan rekenkracht

Intel is niet langer van plan om een referentieontwerp voor een draadloze vr-bril uit te brengen. Het bedrijf zou dat eind dit jaar doen onder de noemer Project Alloy. De plannen zijn geschrapt omdat de prestaties te ver achterblijven bij die van vr-brillen die met een pc zijn verbonden.

Kim Pallister, topman van de vr-afdeling bij Intel, zegt in een verklaring tegenover PC World dat het doel van Project Alloy was om te zien hoe ver de techniek kon komen. Het bedrijf heeft nu ingezien dat de prestaties van een standalone-vr-bril het niet halen bij die van een variant die aan een pc is gekoppeld. Ook noemt Pallister een gebrek aan interesse van klanten als reden voor het stoppen met Alloy. Daarmee doelt hij op fabrikanten die een product op basis van het referentieontwerp hadden moeten maken.

Intel heeft ook aan Road to VR een verklaring gegeven. Daarin zegt het bedrijf dat het blijft investeren in technologie voor de 'volgende generatie' van augmented- en virtualreality-ervaringen. Het bedrijf noemt daarbij zijn vision processing unit Movidius en de WiGig-techniek, die gebruikt kan worden voor het draadloos verbinden van een vr-headset met een pc.

Intel kondigde Project Alloy in augustus 2016 aan. Het referentieapparaat bevatte een Intel Core i5 of i7 van de Skylake-generatie, sensoren, scherm, accu en RealSense-camera's. Dat laatste maakte augmented- realitytoepassingen mogelijk, met virtuele objecten over beelden van de echte omgeving geprojecteerd. Bovendien werden handen herkend, zodat die als controllers zouden kunnen dienen. Begin dit jaar leek het er nog op dat de vr-brillen op basis van Intels ontwerp er zouden komen. Intel zei toen dat ze minimaal zeshonderd dollar zouden gaan kosten.