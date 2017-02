Door Sander van Voorst, maandag 13 februari 2017 15:47, 22 reacties • Feedback

Qualcomm heeft twee chips gepresenteerd die geschikt zijn voor gebruik met de 802.11ax-standaard voor wifi. Een daarvan is geschikt voor routers, terwijl de andere bedoeld is voor clientapparaten.

Respectievelijk gaat het om de IPQ8074-soc en de QCA6290-chipset, aldus Qualcomm. De eerste soc maakt gebruik van een 12x12-configuratie en zet mu-mimo in voor zowel downloads als uploads. De 12x12-configuratie komt voort uit 8x8 op 5GHz en 4x4 op 2,4GHz. De 14nm-chip is voorzien van een quadcore-Cortex A53-64bit-processor en moet snellere verbindingen van maximaal 4,8Gbit/s over een groter oppervlak opleveren.

De QCA6290 is een 28nm-exemplaar, heeft ondersteuning voor 2x2-mu-mimo en biedt snelheden tot 1,8Gbit/s. Deze variant is gebouwd om het energiegebruik van apparaten te verminderen. 802.11ax brengt volgens Qualcomm enkele verbeteringen met zich mee ten opzichte van de voorganger 802.11ac, dat tegenwoordig door veel apparaten wordt ondersteund.

802.11ax moet ervoor zorgen dat netwerkcapaciteit beter wordt benut nu de frequentieruimte van wifinetwerken vaak gebruikt wordt om een groot aantal draadloze netwerken naast elkaar op te zetten. Om dat te bereiken ondersteunt de ax-variant bijvoorbeeld mu-mimo bij uploads, terwijl 802.11ac dat alleen bij downloads toepast. Het snelheidsverschil tussen de twee generaties kan tot een factor vier oplopen. Daarnaast maakt 802.11ax gebruik van de 4g-techniek ofdma, dat tot een grotere efficiëntie bij meer dan één gebruiker moet leiden.

Qualcomm verwacht dat dit jaar routers op basis van de IPQ8074-soc verschijnen. Apparaten die gebruikmaken van de QCA6290-chipset, verwacht de Amerikaanse fabrikant in 2018 te zien verschijnen.