Door Sander van Voorst, maandag 27 februari 2017 14:00, 24 reacties • Feedback

Submitter: HtheB

Het Finse Jolla heeft aangekondigd dat het ondersteuning voor Xperia-toestellen van Sony toevoegt aan zijn besturingssysteem Sailfish OS. De eerste telefoon met het systeem is de Xperia X, die te zien is op het MWC in Barcelona.

Jolla laat weten dat het gaat om ondersteuning voor Sony's Open Devices-programma, waarmee het software voor bepaalde Xperia-toestellen publiekelijk ter beschikking stelt. Door de samenwerking moet het besturingssysteem op de apparaten van Sony te gebruiken zijn. Het is de bedoeling dat de eerste release aan het einde van het tweede kwartaal van 2017 plaatsvindt.

Jolla-topman Antti Saarnio zegt tegen TechCrunch dat het belangrijk is een 'solide hardwarepartner' te hebben en dat het voor zijn eigen organisatie niet haalbaar was om een eigen toestel te ontwikkelen, omdat de nadruk op software ligt. Het bedrijf ziet de Sony-toestellen dan ook als een opvolger van de Jolla C, die het halverwege vorig jaar introduceerde in een oplage van duizend stuks.