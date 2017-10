Jolla verkoopt Sailfish OS voor Sony Xperia X-smartphone voor 49,90 euro

Jolla is begonnen met de verkoop van Sailfish X, een uitgave van zijn Sailfish-besturingssysteem voor de Sony Xperia X. Het Finse bedrijf vraagt 49,90 euro voor een download van het besturingssysteem.

Gebruikers van een Sony Xperia X kunnen het besturingssysteem kopen in de shop van Jolla. De installatie van Sailfish gaat hetzelfde als de installatie van een nieuwe Android-firmware op de Sony-smartphone via de Flash Tool van de fabrikant. Daarvoor moeten gebruikers de bootloader ontgrendelen en de telefoon in fastboot-modus zetten.

Jolla biedt een jaar updates en support voor Sailfish X en het Finse bedrijf draagt die garantie aan als een van de redenen waarom het geld vraagt voor het besturingssysteem. In februari kwam Jolla met de aankondiging dat het zijn Sailfish-besturingssysteem naar Sony-toestellen zou brengen. Het bedrijf ziet de Sony-toestellen dan ook als een opvolger van de Jolla C, die het halverwege vorig jaar introduceerde in een oplage van duizend stuks.

In tegenstelling tot reguliere, gratis uitvoeringen van Sailfish krijgt de X-versie bovendien de mogelijkheid mee verbinding te maken met Microsoft Exchange-omgevingen. Het besturingssysteem heeft bovendien ondersteuning voor het draaien van Android-apps.

Er zijn wel enkele beperkingen. Zo werken onder meer de vingerafdrukscanner, bluetooth en fm-radio niet in deze eerste versie, hoewel ondersteuning daarvoor vermoedelijk later zal volgen.

Sailfish is een alternatief besturingssysteem voor smartphones. Ex-medewerkers van Nokia hebben het bedrijf opgericht, nadat de Finse telefoonmaker veel mensen ontsloeg en zijn pogingen om een mobiel besturingssysteem op basis van de Linux-kernel te maken stopzette.