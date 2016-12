Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 27 december 2016 17:36, 65 reacties • Feedback

De Amerikaanse politie heeft een bevel uitgevaardigd tegen Amazon om data van een Echo-speaker met Alexa-assistent te overhandigen. De politie hoopt dat de speaker bijvoorbeeld audiodata heeft opgevangen die kan helpen in een moordzaak.

De Amazon Echo-speaker was van de verdachte in de zaak, die eerder dit jaar van moord beschuldigd werd. Amazon weigerde de logs van de Echo die op zijn servers staan te overhandigen, maar gaf de politie wel de accountgegevens van de verdachte.

De politie heeft data van de speaker kunnen halen, meldt The Information, maar niet bekend is om wat voor gegevens het gaat. Volgens de site is het waarschijnlijk een van de eerste zaken waar data van een always on-speaker opgevraagd werd. Dit soort speakers luistert in de praktijk alleen na het uitspreken van een hotword, bij de Echo van Amazon is dat 'Alexa'. Toch hoopt de politie dat er audio met eventuele nieuwe aanwijzingen is opgevangen.

De verdachte had meer smarthomeproducten, zoals een slimme watermeter. Deze is eveneens gebruikt in de zaak. De meter toonde aan dat er op de avond van de moord meer dan 500 liter water was verbruikt. Het slachtoffer was aangetroffen in de hot tub van de verdachte en de politie denkt dat er veel water gebruikt is om sporen te wissen.