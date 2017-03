Door Sander van Voorst, dinsdag 7 maart 2017 07:59, 17 reacties • Feedback

Amazon heeft de interne gegevens van een Echo-speaker aan de Amerikaanse politie overhandigd, nadat het bedrijf zich in eerste instantie tegen het opvragen van de gegevens had verzet. De eigenaar van de speaker gaf toestemming voor het gebruik van de data in een moordzaak.

Volgens de Associated Press heeft de verdachte en eigenaar van de Echo-speaker aangegeven geen bezwaren te hebben tegen het delen van de informatie door Amazon. Het internetbedrijf verzette zich in eerste instantie tegen het opvragen van de informatie, omdat dit in strijd zou zijn met de privacyrechten van zijn klanten.

De Amerikaanse politie vroeg de gegevens eind december op bij Amazon, omdat de speaker mogelijk informatie bevatte over een moordzaak waarbij een slachtoffer in een hot tub van de verdachte was gevonden. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een geluidsopname. De verdachte heeft aangegeven niet schuldig te zijn. Amazon had in eerste instantie wel de accountgegevens van de verdachte met de politie gedeeld.

In de zaak spelen ook andere smarthomeproducten een rol. Zo bleek uit de gegevens van een watermeter dat er op de avond van de moord 500 liter water was gebruikt. Doordat Amazon zich niet meer verzet tegen het opvragen van de gegevens, zal door deze zaak niet blijken of de opgeslagen informatie beschermd is onder Amerikaans recht.