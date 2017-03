Door Arnoud Wokke, dinsdag 7 maart 2017 07:49, 52 reacties • Feedback

De Google Pixel 2 heeft mogelijk geen 3,5mm-aansluiting voor headsets. Dat blijkt uit documentatie die de site 9to5Google heeft ingezien. De site merkt zelf op dat lezers het gerucht met een stevige korrel zout moeten nemen.

De site tekent aan dat het gerucht niet zo betrouwbaar is als sommige andere geruchten die op de site verschijnen. Dat komt doordat de site zich beroept op een enkele bron met documentatie en er tot nu toe geen andere bron of informatie is die het gerucht bevestigt. Als Google uit de volgende serie Pixel-telefoons de 3,5mm-aansluiting verwijdert, volgt het daarmee onder meer Apple, Motorola en HTC, die dat ook deden op recente high-end modellen.

De verwijdering zou opvallen, omdat Google in een van de commercials voor de Pixel-telefoons de 3,5mm-aansluiting als feature aanmerkte. Sommige fabrikanten verwijderen de aansluiting, omdat usb-c de functie voor uitvoer van audio kan overnemen en de aansluiting ruimte inneemt in de behuizing. Andere fabrikanten, zoals LG, Sony en Huawei, zetten de 3,5mm-jack er wel in, omdat het een jarenlang gebruikte standaard is en veel gebruikers zelf headsets hebben met die aansluiting.

Het al dan niet verwijderen van de 3,5mm-aansluiting was afgelopen jaar een belangrijk onderwerp op de smartphonemarkt. Motorola was de eerste die een high-end model zonder 3,5mm-aansluiting aankondigde met de Moto Z in juni, gevolgd door Apple in september en HTC met de U Ultra in januari van dit jaar. Vrijwel alle nieuwe modellen op telecombeurs Mobile World Congress vorige week beschikten wel over een 3,5mm-aansluiting.