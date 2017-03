Door Arnoud Wokke, vrijdag 3 maart 2017 06:52, 10 reacties • Feedback

Google gaat niet veel verschillende producten ontwikkelen. Dat zegt Rick Osterloh, het hoofd van de hardwaredivisie van de zoekgigant. Google bracht vorig najaar onder meer smartphones en een speaker uit, maar veel meer zit er niet in de pijplijn.

Google wilde met zijn producten vooral zijn digitale assistent Assistant laten zien, zegt Osterloh in een interview op telecombeurs Mobile World Congress met de Oostenrijkse krant Der Standard. "Wij zullen niet honderden producten hebben, we richten ons op een aantal sleutelgebieden", aldus het hoofd van de hardwaredivisie.

Osterloh leidt de divisie van Google waarin de diverse teams die werken aan hardware binnen de zoekgigant samenkomen. Daaruit kwam vorig najaar de release voort van de Google Home-speaker en de twee Pixel-telefoons.

Bij hetzelfde interview, waar meerdere media aanwezig waren, zei Osterloh ook dat de opvolgers van de Pixel-telefoons dit jaar komen en wederom dure modellen zullen zijn, aldus AndroidPit. De huidige Pixels kwamen in Duitsland uit voor 759 en 899 euro. De Google-topman wilde niets zeggen over specs, features of een releasedatum van de volgende Pixels, maar hintte er wel op dat de release in het najaar zal plaatsvinden.