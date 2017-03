Door Olaf van Miltenburg, donderdag 2 maart 2017 21:35, 11 reacties • Feedback

Submitter: Raven

Een team wetenschappers onder leiding van de 94-jarige mede-uitvinder van de lithium-ion-accu, heeft een all-solid-state-accu ontwikkeld die over veelbelovende eigenschappen voor grootschalige inzet beschikt.

Volgens de 94-jarige John Goodenough van de Cockrell School of Engineering bij The University of Texas lost de vinding van zijn team een groot aantal problemen van de huidige accu's op, onder andere wat betreft kosten, veiligheid, energiedichtheid, levensduur en snelheid van laden en ontladen.

De energiedichtheid van de solid-state-accucellen van de professor zou drie keer zo hoog liggen als de huidige li-ionvarianten, een groot aantal laad- en ontlaadcycli ondersteunen en in minuten opnieuw geladen kunnen worden. Bovendien is de accu goedkoop te produceren, is deze opgebouwd uit duurzame materialen en functioneert deze bij temperaturen van -20 tot en met 60 graden Celsius.

Het grote voordeel van solid-state-accu's is dat er geen vloeistoffen inzitten, waardoor ze niet gaan lekken. Bovendien is de kans op explosies kleiner omdat zich geen dendrieten, of een vertakkend netwerk, van lithium vormen als de accu's snel worden opgeladen.

De basis van de accu ligt bij het gebruik van een elektrolyt van glas. Deze maakt het mogelijk een anode van alkalimetalen zoals lithium, natrium of kalium te gebruiken zonder dat dendrietvorming optreedt. De onderzoekers stellen voor bijvoorbeeld het goedkope natrium in te zetten.

De wetenschappers hebben hun werk in het wetenschappelijke tijdschrift Energy & Environmental Science gepubliceerd.