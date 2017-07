Samsung wil binnen twee jaar solid-state-accu voor smartphones produceren

Een topman van SDI, Samsungs accudivisie, heeft gezegd dat het bedrijf binnen één of twee jaar in staat zal zijn om solid-state-accu's voor smartphones te produceren. Deze accu's moeten veiliger zijn dan traditionele lithium-ion-exemplaren.

De topman maakt de claims tegenover de Korea Herald, maar wil anoniem blijven. Hij zegt dat het afhangt van de beslissing van Samsung of de nieuwe accu's ook daadwerkelijk in smartphones gebruikt zullen worden. Volgens de bron zouden solid-state-exemplaren eerst in smartphones gebruikt worden en vervolgens in auto's. Die laatste toepassing laat om veiligheidsredenen langer op zich wachten en is naar zijn schatting in 2025 gereed.

Dat de accu's veiliger zijn dan de huidige lithium-ion-modellen komt door het feit dat er niet gebruik wordt gemaakt van vloeistoffen, maar van een vast elektrolyt. Ook kan er geen lek optreden en is er minder kans op explosie en ontbranding. Daarnaast bieden de vaste exemplaren een hogere energiedichtheid, maar tegelijkertijd een lage vermogensdichtheid. Op welke manier Samsung zijn accu's wil produceren, wordt niet duidelijk. Sony demonstreerde in 2015 een prototype op basis van lithium-fosfor-oxynitride.

Voordat Samsung met daadwerkelijke solid-state-accu's komt, zal het volgens de Korea Herald met een 'solid-like-accu' komen, die minder vloeistof bevat dan een lithium-ion-model. Daardoor zijn zij veiliger en bovendien sneller te produceren dan volledige solid-state-accu's. Het Japanse Toyota zou momenteel het verst zijn met de ontwikkeling van een dergelijke accu. Het bedrijf toonde in 2012 een prototype.