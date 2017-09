Iconen tonen hoofdtelefoon met Google Assistant

Icoontjes die in de Google Assistant-app voor iOS verstopt zitten, tonen mogelijk het ontwerp van de komende accessoire van de zoekgigant. Het gaat om een hoofdtelefoon met drie knoppen aan de ene kant en een knop aan de andere kant.

De iconen, die 9to5Google vond, tonen een hoofdtelefoon met een over-ear design, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de in-ear AirPods van Apple. Het ontwerp zoals het op de iconen staat, komt een beetje overeen met de QC-35 van Bose, een hoofdtelefoon met eveneens drie knoppen aan de ene kant en een enkele knop aan de andere.

Die ene knop is vermoedelijk een Google Assistant-knop. Met een enkele druk daarop kunnen gebruikers hun notificaties laten voorlezen, maakt de site op uit een string die ook in de app zit. Met een lange druk op die knop kunnen gebruikers commando's uitspreken, waarna de verbonden telefoon die kan uitvoeren en de hoofdtelefoon de resultaten kan laten horen.

Er gaan al langer geruchten over een komende koptelefoon met Assistant-integratie. Onder meer de namen Bisto en Baywolf circuleren als codenamen voor het product. Gezien de toename van informatie over het product afgelopen weken ligt het voor de hand dat de zoekgigant het product dit najaar zal aankondigen. Dat kan bijvoorbeeld op een evenement, waar het ook de opvolgers van de huidige Pixel-telefoons wil laten zien. Google heeft zo'n evenement nog niet aangekondigd, maar volgens geruchten is dat op 5 oktober.