'WhatsApp krijgt groepschats waarin alleen beheerder berichten kan sturen'

WhatsApp krijgt naar alle waarschijnlijkheid groepschats waarin alleen een beheerder berichten kan sturen. Andere deelnemers in de groep kunnen niet reageren. De functie zou bijvoorbeeld dienst kunnen doen voor mededelingen vanuit scholen of bedrijven.

De nieuwe functie voor groepschats is te zien in screenshots van WABetaInfo en die tonen dat beheerders kunnen voorkomen dat andere gebruikers van een groep tekstberichten, plaatjes, video's, documenten of gifs kunnen sturen. Daarmee verandert een groepschat in een mededelingenbord van beheerders.

Wie toch een bericht wil sturen, kan dan de beheerder of beheerders een tekstbericht sturen via een speciale knop. De nieuwe groepschats zouden bijvoorbeeld een toepassing kunnen vinden in groepen waar veel gebruikers zitten om bepaalde mededelingen te horen te krijgen, zoals bij scholen of bedrijven. Ook zouden media via de nieuwe groepschats in theorie linkjes naar nieuwsberichten kunnen pushen. De functionaliteit staat gelijk aan de kanalen zoals die mogelijk zijn in de app van concurrent Telegram.

De update om dit mogelijk te maken zal niet verschijnen voor 6 mei 2018, meldt WABetaInfo. WhatsApp heeft nog niet gereageerd op het gerucht.