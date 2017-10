WhatsApp laat gebruikers verstuurde berichten voor ontvangers verwijderen

Chatdienst WhatsApp is begonnen met het beschikbaar maken van een uitgebreidere verwijderfunctie voor berichten. Eerst konden gebruikers deze voor zichzelf verwijderen, maar dat kan nu ook voor anderen.

De functie is nog niet voor iedereen beschikbaar, maar WaBetaInfo verwijst naar een door WhatsApp gepubliceerde faq-pagina waarop de functie is beschreven. Het is aannemelijk dat deze voor steeds meer gebruikers beschikbaar zal komen. WhatsApp meldt dat gebruikers berichten zowel in groepsgesprekken als in individuele chats kunnen verwijderen.

Dat werkt door een bericht ingedrukt te houden en vervolgens op 'verwijderen' te drukken. Dan verschijnt er een menu waar de keuze 'verwijder voor iedereen' geselecteerd kan worden. Als de gebruiker deze optie kiest, verdwijnt het bericht ook voor andere chatdeelnemers. WhatsApp waarschuwt dat de functie alleen gedurende zeven minuten na het verzenden van een bericht werkt. Daarna kan een gebruiker het bericht alleen nog voor zichzelf verwijderen.

Verder werkt de functie alleen als de zender en de ontvanger de nieuwste versie van de app bezitten op Android, iOS of Windows Phone. Er volgt geen verdere waarschuwing als het verwijderen niet voor alle deelnemers lukt. Volgens WaBetaINfo verdwijnen verwijderde berichten bij ontvangers op iOS uit het notificatiecentrum, op Android verschijnt er een bericht dat het betreffende bericht werd gewist.