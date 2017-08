Marktplaats-oplichter krijgt celstraf van negen maanden

Een 37-jarige man uit Geldrop is door de rechtbank in Oost-Brabant veroordeeld voor oplichting. Hij lichtte negen mensen op via Marktplaats, waarbij hij onder een valse naam advertenties plaatste en de goederen nooit leverde. Hij krijgt 18 maanden celstraf, waarvan 9 voorwaardelijk.

De rechter heeft de veroordeelde oplichter ook verplicht om de schade van de gedupeerde Marktplaats-bezoekers te vergoeden. De oplichter zocht ook zelf actief contact met de kopers, die op de website aangeven naar bepaalde producten op zoek te zijn.

In het oordeel is te lezen dat de rechter het de oplichter zwaar aanrekent dat hij misbruik maakte van het vertrouwen dat de kopers in hem hadden gesteld. Bovendien vindt de rechter dat de veroordeelde met zijn handelen het vertrouwen in de internethandel in het algemeen schade heeft toegebracht. Daarnaast werd in het oordeel meegewogen dat de oplichter in 2014 en 2016 al voor verschillende oplichtingen is veroordeeld. Tijdens de rechtszaak heeft de oplichter er blijk van gegeven dat hij het leed van de slachtoffers inziet, waarbij hij berouw toonde. Dit is in het voordeel van de oplichter meegewogen in de uiteindelijke straf.

De officier van justitie had achttien maanden cel waarvan zes maanden voorwaardelijk geëist. De rechter heeft deze eis is grotendeels overgenomen, inclusief de geëiste proeftijd van drie jaar.

In totaal ging het om zo'n negenhonderd euro die de oplichter van negen Marktplaats-gebruikers heeft ontvangen. Daarbij maakte hij gebruik van verschillende valse namen in de advertenties, waarin vooral auto- en motoronderdelen, en een telefoon werden aangeboden.

Enkele slachtoffers hadden via de officier van justitie ook een schadevergoeding voor immateriële schade gevorderd, maar daar ging de rechter niet in mee. Volgens de rechtbank is hooguit sprake van enig psychisch onbehagen of een gevoel van gekwetstheid, en dat is onvoldoende voor een dergelijke schadevergoeding.