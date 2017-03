Door Arnoud Wokke, donderdag 16 maart 2017 08:49, 31 reacties • Feedback

WhatsApp heeft besloten om de oude, op tekst gebaseerde status terug te brengen na kritiek van gebruikers. Vorige maand verving WhatsApp de manier waarop een status werd weergegeven, door foto's die na een dag verdwijnen, een functie die de chatapp leent van Snapchat.

De status laat bijvoorbeeld zien wat een gebruiker aan het doen is en of hij bereikbaar is. De tekstuele status verschijnt komende week in de Android-versie van WhatsApp; de terugkeer van de functie op iOS volgt later. Wanneer WhatsApp-versies op andere besturingssystemen de feature weer krijgen, is onbekend.

De status met tekst zal staan onder de About-pagina van een profiel, meldt Techcrunch. Het instellen van een status verloopt via die About-pagina. De tekstuele status, die standaard 'hey there, I'm using WhatsApp' luidt, zal te zien zijn bij het openen van een nieuwe chat of het bekijken van deelnemers aan een groepsgesprek. Gebruikers kunnen zelf een status invullen of opties aantikken als 'busy' of 'in de bioscoop'.

WhatsApp verving de tekstuele weergave voor de functie met foto's vorige maand. Die nieuwe functie blijft ook bestaan, meldt de chatapp.