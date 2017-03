Door Arnoud Wokke, donderdag 16 maart 2017 08:01, 40 reacties • Feedback

Apple zal met iOS 11 mogelijk honderdduizenden apps incompatibel maken met iPhones en iPads. Het gaat om 32bit-apps, terwijl iOS 11 vermoedelijk alleen zal draaien op apparaten met 64bit-processors, zo meldt Wired.

Apple vereist sinds medio 2015 dat apps die in de App Store komen ondersteuning hebben voor 64bit-processors, maar er staan nog altijd 187.000 apps in de App Store die dat niet zijn, claimt Wired op basis van cijfers van analistenbureau Sensor Tower. Daarbij gaat het om apps die hun laatste update kregen voor medio 2013, toen Apple met de iPhone 5s het eerste iOS-apparaat met een 64bit-processor uitbracht. Voordat die telefoon uitkwam, was het niet mogelijk om ondersteuning voor 64bit-processors toe te voegen aan de apps.

Het is onbekend of Apple daadwerkelijk de ondersteuning voor 32bit-apps zal laten vallen met iOS 11, maar dat ligt wel voor de hand. De iPhone 5 uit 2012, iPhone 5c uit 2013 en enkele iPad-modellen zijn de laatste 32bit-apparaten die een update kregen naar iOS 10, maar de ondersteuning daarvoor zal na meer dan drie jaar vermoedelijk ten einde lopen. Daarop hintte Apple in elk geval in een bèta van iOS 10.3.

Ontwikkelaars met dergelijke apps zouden hun programma compatibel kunnen maken met iOS 11 door die ondersteuning toch toe te voegen. Als Apple hetzelfde schema aanhoudt als afgelopen jaren, kondigt het bedrijf iOS 11 in juni aan tijdens de eigen ontwikkelaarsconferentie WWDC, waarna een release in dit najaar volgt.